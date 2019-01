Geologia : il 20 gennaio la prima Giornata Nazionale dei Terremoti : Per diffondere la consapevolezza del rischio sismico e la cultura della prevenzione, a partire dalle scuole, l‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha istituito la prima Giornata Nazionale dei Terremoti: la celebra il 20 Gennaio, aprendo le porte della sua sede centrale, a Roma. “Abbiamo voluto questa Giornata perché ci sia un momento di riflessione e informazione ogni anno, per non dimenticare i Terremoti ed essere ...

Il 19 gennaio 1963 i Beatles fecero la loro prima apparizione in una TV nazionale con Please Please Me : Il 19 gennaio 1963 i Beatles fecero la loro prima apparizione in una TV nazionale a pochi giorni dalla pubblicazione del singolo Please Please Me. Lo show Thank Your Lucky Stars era molto popolare in quegli anni, e per i Fab Four fu una grande occasione per portare la loro immagine e la loro musica in tutto il Paese. Please Please Me era il secondo singolo, dopo Love Me Do, pubblicato dalla giovanissima band di Liverpool, ed entrambi ...

Ora o mai più – Prima puntata del 19 gennaio 2019 – Amadeus torna col talent musicale. : Amadeus torna in Prima serata su Raiuno con lo show musicale Ora o mai più. La Prima edizione è stata testata a solamente a giugno dello scorso anno, al venerdì sera, ed è stata un successo, anche se partito molto forte poi il programma è calato ma è comunque rimasto su ascolti medio/alti. E ora, […] L'articolo Ora o mai più – Prima puntata del 19 gennaio 2019 – Amadeus torna col talent musicale. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Sanremo 2019 - Prima Festival su Rai 1 dal 25 gennaio : conducono Simone Montedoro e Anna Ferzetti : UPDATE 18 gennaio - Sono Simone Montedoro e Anna Ferzetti i conduttori del PrimaFestival 2019: lo ha annunciato il direttore artistico Claudio Baglioni a margine del preascolto dei 24 brani in gara a Sanremo 2019.prosegui la letturaSanremo 2019, Prima Festival su Rai 1 dal 25 gennaio: conducono Simone Montedoro e Anna Ferzetti pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2019 18:00.

Sportitalia - Palinsesto Calcio 18 - 21 gennaio (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Tutte le partite della 15° giornata del girone d’andata, prima del nuovo anno, su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare...

Ora o mai più 2 - dal 19 gennaio in prima serata su Rai 1 : La seconda edizione di Ora o mai più debutta sabato 19 gennaio su Rai 1 in prima serata e si prepara a scontrarsi con C'è Posta per te

I Miei Vinili - Renzo Arbore ospite del 17 gennaio 2019 (Video anteprima Blogo) : L'ospite della puntata di questa sera, 17 gennaio 2019, de I Miei Vinili, in onda alle 23:10 su Raitre, ne avrà da raccontare di aneddoti legati alla musica. Riccardo Rossi, infatti, ospiterà niente meno che Renzo Arbore.Nello studio che ricrea, grazie alla scenografia di Luca Merini, un famoso negozio di Vinili in cui il conduttore ha lavorato quando aveva 18 anni, Arbore ricorderà la sua amicizia con Roberto Murolo, ascoltando "Era di ...

Domenica in - gli ospiti del 20 gennaio 2019 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per le ore 14 di Domenica 20 gennaio 2019 quando dal porto di Rai1 salperà per una nuova crociera la nave di Domenica in guidata come sempre dal comandante Mara Venier, pronta a tenere compagnia al pubblico del pomeriggio del giorno di festa davanti ai teleschermi della prima rete della televisione pubblica.Qui da queste colonne vediamo insieme quali saranno gli ospiti che faranno visita a Mara e partiamo da una ...

Oroscopo del 31 gennaio : Acquario in prima linea : In questo giovedì 31 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Giove, Venere e Luna nel Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Toro flop Ariete: influssi favorevoli anche questo giovedì. Potranno mettersi di buona lena al lavoro ed avere restanti energie per famiglia e figli. Toro: ...

La Porta Rossa/ Anticipazioni 16 gennaio - video : ecco le altre proposte televisive della prima serata : La Porta Rossa torna in onda oggi, mercoledì 16 gennaio, altri episodi: Cagliostro assiste al proprio funerale, ma troverà l'il suo assassino?

“Ci vediamo all’alba” di Zinnie Harris dal 17 al 20 gennaio in prima nazionale al Teatro Palladium : Una favola moderna che esplora il trionfo dell’amore, il mistero del dolore e la tentazione di perdersi in un futuro fantastico che non si realizzerà mai. Dal 17 al 20 gennaio il Teatro Palladium ospita la prima nazionale di “Ci vediamo all’alba (Meet Me At Dawn)” (giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 ore 20.30; domenica 20 ore 18), un classico del XXI secolo della celebre drammaturga e regista britannica Zinnie Harris prodotto da ...

A Ravenna il 18 gennaio la prima del docufilm 'Ersilio. Il cardinal Tonini - i media come pulpito' : Sarà presentato in prima assoluta al cinema Corso di Ravenna venerdì 18 gennaio , ore 21, il docufilm, ' Ersilio. Il cardinal Tonini, i media come pulpito ' , che racconta la vita del poroporato con ...

La dottoressa Giò 2019 - prima puntata domenica 13 gennaio : anticipazioni : L’attesa è finita: Barbara D’Urso torna con La dottoressa Giò 3 in prima serata su Canale 5 domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25. Va infatti in onda la prima puntata della nuova stagione – la terza – della storica serie Mediaset, ovviamente ancora una volta con Barbarella nei panni della dottoressa Giorgia Basile, la ginecologa più amata della televisione italiana. Al suo fianco c’è l’attore ...

Che Dio ci aiuti 5 - prima puntata 10 gennaio : anticipazioni sul ritorno di suor Angela : Su Rai1, in prima serata giovedì 10 gennaio a cominciare dalle 21.25, va in onda la prima puntata della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci (che di recente ha raccontato di aver subito degli abusi da piccola) nei panni di suor Angela, la protagonista delle storie raccontate nel serial. Di cui peraltro proprio l’interprete ha svelato che vivrà una crisi profonda, che la costringerà ...