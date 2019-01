Halep | ' Serena Williams è la migliore giocatrice al mondo | sarà durissima'

Tennis - Australian Open : Djokovic e Zverev agli ottavi - Halep batte Venus e trova Serena : Il tedesco batte senza sofferenza Alex Bolt, numero 155 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. La partita si incanala subito in direzione di Zverev, che ruba il servizio alla wild-card ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : avanti Serena e Venus Williams. Brivido Halep : va sotto di un break nel terzo - ma rimonta e passa : Con la quarta giornata degli Australian Open arriva anche il completamento dei match di secondo turno femminile: la parte alta del tabellone che va ad allinearsi a quella bassa con la certezza di regalare diverse partite di elevato livello. Corre un grande rischio, per la seconda volta, Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, va in diverse occasioni vicina a chiudere la partita contro l’americana Sofia Kenin in due set, senza ...

Australian Open 2019 : gli esordi di Novak Djokovic e Serena Williams - le paure di Halep e la prima di Fognini : Seconda giornata a Melbourne (Australia), quella che ci accingiamo a vivere, per questi Australian Open 2019 e l’interesse è sempre altissimo. Dopo gli esordi dello spagnolo Rafael Nadal e dello svizzero Roger Federer, sarà il giorno del serbo Novak Djokovic e della statunitense Serena Williams. Nole, a caccia del settimo sigillo down under, se la vedrà contro l’americano Mitchell Krueger, proveniente dalle qualificazioni. Un match, ...

Australian Open 2019 : il borsino delle favorite. Da Simona Halep a Serena Williams - un elenco di incertezze nella caccia al numero uno : Non ci sono solo gli Australian Open 2019 in ballo nelle due settimane che stanno per arrivare a Melbourne. Tra le donne, infatti, oltre alla corsa per vincere il primo Slam dell’anno c’è anche quella per riuscire a mettere le mani sulla prima posizione del ranking mondiale, attualmente occupata da Simona Halep. La rumena, che ha chiuso la propria stagione 2018 dopo le tre sconfitte consecutive al primo turno contro Kaia Kanepi ...

Australian Open - tabellone donne : Wozniacki con Kerber - Venus e Serena Williams da Halep : Inserita nell'ottavo di Simona Halep, debutta contro Dalila Jakupovic , numero 82 del mondo con un best ranking di numero 42, che l'ha sconfitta l'anno scorso sull'erba a Nottingham. La slovena però ...

