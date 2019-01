Guida Destiny 2 | dove trovare l’ultima chiave della Scatola Misteriosa

Scatola Misteriosa di Destiny 2 - Guida : dove trovare la chiave Farfalla : Sapevate che il detto "non c'è due senza tre" è facilmente applicabile anche alle pratiche guide di Destiny 2? Dopo avervi svelato come ottenere la chiave Amo da Pesca e la chiave Mano, oggi voglio infatti proporvi una terza piccola guida, ancora una volta focalizzata sull'apertura della Scatola Misteriosa. Si tratta di una quest esotica introdotta nell'MMOFPS di Bungie con l'inizio della Stagione della Forgia, al via con l'espansione Armeria ...