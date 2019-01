Gli artisti italiani di oggi scopiazzano quelli di ieri Parla Roberto Ago

Sanremo 2019 duetti cantanti : Gli artisti sul palco con i Big nella quarta serata : Sanremo 2019, svelati i primi duetti della 69esima edizione del Festival Claudio Baglioni ha svelato la metà dei duetti dei Big di Sanremo 2019. Anche nella 69esima edizione del Festival della canzone italiana, la quarta serata prevede l’esibizione dei cantanti in gara insieme a degli ospiti. duetti che molti attendono anche perché sul palco arrivano […] L'articolo Sanremo 2019 duetti cantanti: gli artisti sul palco con i Big nella ...

Stupendi pattern artistici generati daGli algoritmi : Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Gli algoritmi diventano opere d'arte Alcuni sembrano quadri del pittore olandese Piet Mondrian, altri il risultato delle più astratte elaborazioni di ...

Ora che facciamo : denunciamo tutti Gli artisti che parlano di droga nelle canzoni? : Molti però, forse anche alla luce dei fatti di cronaca dell'anno seguente, che videro il rocker di Zocca finire davvero dietro le sbarre a causa della detenzione di più di venti grammi di cocaina, ...

Bussana Vecchia - il tribunale dà ragione aGli artisti che hanno ripopolato il borgo : “Demanio non può chiedere indennizzi” : “Non sussistono i presupposti fondanti la richiesta di indennità”. Arriva inaspettato e lapidario il giudizio del tribunale Civile di Imperia che accoglie il primo delle decine di ricorsi presentati dagli abitanti di Bussana Vecchia contro la direzione ligure dell’Agenzia del Demanio che lo scorso anno – dopo mezzo secolo di letargo – aveva preteso da loro, tramite cartelle esattoriali, indennità risarcitorie che andavano dai 15 ai ...

Io sono Mia - parla Adriano Aragozzini : “Nessun garante fu necessario per far partecipare Mia Martini al Festival. Semmai Gli artisti la evitavano - alcuni non vollero volare con lei a New York” : Il film Io sono Mia (al cinema dal 14 gennaio e in tv da febbraio) sarà un modo per chiedere scusa a Mia Martini delle ingiustizie subite e per riaccendere i riflettori su una grande artista. Per anni la cantante di Cardano al Campo ha dovuto combattere contro quella voce infamante secondo cui portava iella. La sorella Loredana Bertè ha ricordato così la sua partecipazione al Festival di Sanremo 1989, un episodio chiave all’interno del ...

Potere al Popolo risponde all'appello deGli artisti e operatori di cultura : Perchè Livorno ha bisogno di una nuova visione economia messa in atto non di appelli ai buoni sentimenti. Questo è un grave problema. Noi pensiamo che Livorno possa risollevarsi con un municipalismo ...

Sanremo - BaGlioni sotto attacco social. Direttrice Rai1 'Solito comizio'. L ad Salini 'Piena collaborazione con direttore artistico' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU

Sanremo 2019 - conferenza stampa di presentazione. BaGlioni : «Sarò dirottatore artistico». Tutte le dichiarazioni : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele, Claudio Bisio Festival di Sanremo 2019: la posa della prima pietra avverrà stamane nella Città dei Fiori, ad un mese dalla kermesse vera e propria. Al Teatro del Casinò di Sanremo, la 69esima edizione della rassegna canora sarà presentata alla stampa dagli organizzatori, a cominciare dal confermato direttore artistico Claudio Baglioni. Al suo fianco, per la prima volta, ci saranno i conduttori del Festival ...

Marchio 'Corleone' fiGlia Riina - dietro c'è studio legale francese di artisti : di Antonio Atte C'è lo studio legale francese 'Cabinet Pierrat', esperto in tutela della proprietà intellettuale, dietro il Marchio del nuovo ristorante 'Corleone', aperto a Parigi da Lucia Riina, ...

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE 10 GIOVANI ARTISTI E REALIZZARE 10 CORTOMETRAGGI CHE RACCONTINO LA PUGliA E LA GRECIA. : Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la PUGLIA e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un'economia dinamica basata su sistemi ...

Perchè ho detto a Mara Maionchi di farla finita con i talent? Semplice - ci stiamo perdendo Gli artisti di razza - e lei lo sa bene : [embed]https://youtu.be/IYec1QhuIFg[/embed] Sono costretto ad occuparmi delle polemiche generate dal mio intervento a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7 domenica scorsa 6 gennaio. Lo faccio in ritardo rispetto a tutti i giornali che hanno messo me e Mara Maionchi nella homepage da ieri (e al momento in cui scrivo ci siamo ancora). Arrivo dopo tutti perché io stesso sono rimasto sorpreso dall’eco che quello che è successo alla fine di ...

Pattinaggio artistico - l’Italia verso Gli Europei. Senza Carolina Kostner - fari puntati su Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise : Manca sempre meno ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, uno degli appuntamenti più attesi Della stagione, in programma nella città di Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. Nonostante l’asSenza di peso Della regina Carolina Kostner, ancora fuori per infortunio, l’Italia si presenta alla rassegna continentale con una squadra agguerritissima, capitanata dai veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène ...

Top ten degli album e dei singoli - stravincono Gli artisti italiani : Sfera Ebbasta vince la classifica annuale dell'album più venduto del 2018. Rockstar guida la top ten annuale stilata da FIMI/GfK che tiene conto delle vendite del supporto fisico, cd e vinili,, in via ...

Danza in apnea da guinness per Gli artisti Marina Kazankova e Dmitrij Malasenko : PRIMAPRESS, - PADOVA - Gli apneisti ed artisti russi Marina Kazankova e Dmitrij Malasenko, entrano nel guinnes dei primati con il loro record stabilito nei giorni scorsi per la "Danza in coppia in ...