Gilet gialli | alla decima ancora compatti in tutta la Francia

Gilet gialli : al via decimo sabato di proteste : Gilet gialli , atto X. A due mesi dalla prima mobilitazione di sabato 17 novembre, le diverse anime del movimento tornano in piazza a Parigi e provincia , nonostante il grande dibattito nazionale ...

Casta : «Sto con i Gilet gialli e faccio sempre di testa mia» : PARIGI. La scena è quasi surreale. Al pianterreno di un lussuoso hotel parigino, a due passi da Avenue des Champs Elysées, il personale inchioda alle vetrate, fracassate a più riprese, delle spesse ...

Letitia Casta sembra aver abbracciato la causa dei Gilet gialli : ... che segna i due mesi del movimento nato lo scorso 17 novembre e che ha sconvolto la politica francese. Le forze dell'ordine sono in allerta: si teme sempre che le proteste possano degenerare in ...

Gilet gialli - decimo sabato in piazza : 7.32 Il dibattito nazionale lanciato dal presidente francese Macron non convince i Gilet gialli,che tornano in piazza per il decimo sabato consecutivo della loro protesta,che ha avuto nelle scorse settimane anche momenti di guerriglia. Difficile individuare i luoghi che saranno teatro dalle proteste. Uno degli appuntamenti principali sembra essere quello all'Esplanade des Invalides, vicino all'Assemblea Nazionale, a Parigi. Manifestazioni ...

Nasce «GJ-France» : l'applicazione per smartphone dei Gilet gialli : La pagina La Francia in collera , una delle piattaforme ufficiali del movimento anti-governativo, e Priscilla Ludosky, che con la sua petizione contro l'aumento dei prezzi del carburante è considerata ...

Gilet gialli e Battisti in carcere - Saverio Raimondo escluso da Sanremo 2019. La Rai : "La scelta non è motivata dai contenuti del suo show" : Dopo le anticipazioni delle scorse ore pubblicate dal sito Blogo, in cui era data per certa la presenza di Saverio Raimondo alla 69° edizione del Festival di Sanremo, il comico ha pubblicato sul suo ...

Nasce l'app dei Gilet gialli : ANSA, - PARIGI, 18 GEN - A due mesi dalla prima mobilitazione nazionale del 17 novembre Nasce 'GJ-France', l'applicazione per Android dei gilets Jaunes. Lo annuncia su Facebook Maxime Nicolle, meglio ...

Il Papa attacca i Gilet gialli Francesco cala la maschera : La vera natura di Papa Bergoglio emerge da un puzzle che dal 2012 si va completando in ogni suo aspetto. Nell’ultimo numero de La Civiltà Cattolica, che di fatto è l’organo ufficiale del Vaticano ancor più dell’Osservatore Romano, c’è un articolo a firma di Marc Rastoin, biblista e professore, che svela molte cose che finora si erano solo intuite, ma che ora sono nero su bianco. Segui su ...

Macron propone stretta antimigranti per accattivarsi i Gilet gialli : Il presidente francese Macron ha in questi giorni annunciato, al fine di placare la rabbia dei 'gilet gialli' , una ' stretta anti-immigrati '. In vista del 'dibattito pubblico' tra il capo dello ...

Gilet gialli - accuse alla polizia : 'Proiettili di gomma hanno reso disabili 17 manifestanti' : Jacques Toubon, il cosiddetto 'Défenseur des droits' - un'autorità giuridica indipendente che in Francia veglia al rispetto dei principi fondamentali - chiede di sospendere l'uso degli LBD, le armi ...