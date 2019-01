Giallo in Franciacorta | trovato corpo di donna carbonizzata | si indaga per omicidio

Blastingnews

(Di sabato 19 gennaio 2019) E'ad Erbusco, centro dellain provincia di Brescia. Ieri pomeriggio, in aperta campagna, è stato riuncarbonizzato. Gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di. La vittima è unabianca, forse italiana, con un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni. In attesa dei risultati dell'autopsia, una svolta potrebbe arrivare da due anelli ritrovati.La macabra scoperta Nel primo pomeriggio di venerdì 18 gennaio, un ciclista stava percorrendo, in sella alla sua mountain bike, le campagne di Erbusco e, stava raggiungendo, attraverso una strada sterrata la località "Sala", (al confine con l'abitato di Adro). Ad un certo punto, però, ha notato uncarbonizzato, rannicchiato in posizione supina.Immediatamente, ha chiamato il 118 e sul posto sono i carabinieri di Erbusco, di Chiari, gli uomini del Comando provinciale di Brescia e gli specialisti ...