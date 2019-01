Geologia | il 20 Gennaio la prima Giornata Nazionale dei Terremoti

meteoweb.eu

(Di sabato 19 gennaio 2019) Per diffondere la consapevolezza del rischio sismico e la cultura della prevenzione, a partire dalle scuole, l‘Istitutodi Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha istituito ladei: la celebra il 20, aprendo le porte della sua sede centrale, a Roma.“Abbiamo voluto questaperché ci sia un momento di riflessione e informazione ogni anno, per non dimenticare ied essere consapevoli che torneranno” ha detto all’ANSA il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni.“L’Italia – ha aggiunto – ha una alta pericolosità sismica molto diffusa, ma mancano la memoria storica e una cultura dei rischi naturali, compresi quelli relativi ai vulcani”.E’ necessario conoscere i rischi e ricordare gli eventi che hanno colpito il territorio, per imparare a conviverci e a ...