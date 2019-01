Genova | firmato il contratto per la ricostruzione del nuovo Viadotto sul Polcevera

Ponte di Genova - contratto firmato. Bucci : "Sarà percorribile il 15 aprile del 2020" : Il sindaco è inoltre orgoglioso di ciò che è stato siglato oggi, un esempio per il mondo che in Italia si lavora bene, in tempi brevi e spendendo il giusto. L'architetto Renzo Piano ha sottolineato ...

Genova - Viadotto Polcevera : firmato Decreto per demolizione : E' stato firmato nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, il Decreto di "Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere per la demolizione, la ...