Genoa-Milan | Pastorino | “schiaffo di Salvini alla città di Genova”

: Krzysztof Piatek e il Milan sono vicinissimi: dettagli finali e l’affare col Genoa sarà fatto ?? #calciomercato - FabrizioRomano : Krzysztof Piatek e il Milan sono vicinissimi: dettagli finali e l’affare col Genoa sarà fatto ?? #calciomercato - DiMarzio : #MIlan, #Piatek vicinissimo. Si attende #Preziosi per concludere l'accordo. Le ultime ?? #Genoa #calciomercato - AntoVitiello : Incontro finito tra Milan e Genoa per #Piatek, le parti dovranno rivedersi nei prossimi giorni per provare a chiudere l’operazione -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Luca, deputato e segretario di presidenzaCamera per Liberi e Uguali dichiara: “La partita di Serie Aè stata confermata lunedì prossimo alle 15 dae il suo Ministero con modi fermi, irremovibili e arroganti. Oltretutto non c’è stata neanche la possibilità di dialogare, per trovare un compromesso, per non dare l’ennesimo schiaffo. Ma Genova l’ha preso lo stesso, bello forte, dal ministro. Lo stadio Luigi Ferraris si trova in centro, nella confusione del traffico post Ponte Morandi, vicino a scuole che dovranno anticipare il suono della campanella di fine lezione alle 12, per colpa di questa scelta che crea solo disordine pubblico tra i commercianti, i lavoratori e gli studenti”.“Esistono ancora domande senza risposte, come quella banale, del perché non confermare la partita alle 21, vietando la trasferta ai ...