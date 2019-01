Gay e non solo | in mostra a Berlino trent' anni di videogiochi a tema LGBTQ

Bolzano - il leghista Pancheri contro i Gay : ‘Associazione dei finocchi’. Presidente : ‘Non si può dire’. E lui : ‘Sì - non è offensivo’ : “Poi è venuta l’associazione dei… come si chiamano… dei finocchi“. Polemiche a Bolzano per la frase pronunciata dal leghista Kurt Pancheri, in Consiglio comunale, riferendosi agli omosessuali. E che poi ha ribadito il concetto, una volta richiamato dal Presidente Silvano Baratta. “Ma sì che si può dire, non è offensivo” si è difeso nella seduta che, tra le altre cose, doveva discutere il nuovo ...

Chelsea - Loftus-Cheek spegne i rumors : 'Non sono Gay' : Loftus-Cheek non è gay . Il calciatore del Chelsea ha voluto smentire personalmente i rumors circolati negli ultimi giorni riguardo la sua presunta omossesualità . "Qualsiasi giocatore che ha detto di ...

Monza - recensione negativa al Caffè Zucchi/ Risposta choc 'I Gay come te mi fanno vomitare - non li tollero' : Monza, recensione negativa al Caffè Zucchi. Risposta choc del gestore del locale: "I gay come te mi fanno vomitare, non li tollero"

I Griffin non faranno più battute sui Gay nei prossimi episodi : I Griffin diminuiranno gradualmente le battute sui gay.La serie animata creata da Seth MacFarlane, arrivata alla sua diciassettesima stagione negli Stati Uniti su Fox, il cui titolo originale è Family Guy, trasmessa in Italia da Italia 1, è famosa per il suo stile decisamente politicamente scorretto, capace di prendere di mira chiunque senza limitazioni, censure o pregiudizi. Certo magari qualche episodio un po' troppo forte non è stato ...

I Griffin non faranno più battute sui Gay nei prossimi episodi : I Griffin diminuiranno gradualmente le battute sui gay.La serie animata creata da Seth MacFarlane, arrivata alla sua diciassettesima stagione negli Stati Uniti su Fox, il cui titolo originale è Family Guy, trasmessa in Italia da Italia 1, è famosa per il suo stile decisamente politicamente scorretto, capace di prendere di mira chiunque senza limitazioni, censure o pregiudizi. Certo magari qualche episodio un po' troppo forte non è stato ...

Ascoli - barista caccia cliente omosessuale : “Sono nazista - non voglio Gay nel mio locale” : Raniero Bertoni, un uomo di 54 anni di Ascoli Piceno, tre giorni fa è stato minacciato e inseguito da un barista. "Mi ha detto: 'Sono nazista, i gay non devono entrare in questo locale'. Poi ha alzato il braccio per colpirmi. Per fortuna sono riuscito a scappare".Continua a leggere

Marco Carta avrebbe rivelato “i nomi dei cantanti Gay non ancora dichiarati” ma lui si infuria : “Perché dire balle?” : “Marco Carta rivela i nomi dei cantanti gay ancora non dichiarati“, un articolo con protagonista il ragazzo cagliaritano impegnato a fare outing a molti suoi colleghi: da Marco Mengoni, a Paolo Meneguzzi fino a Michele Bravi. Una notizia che in poche ore era iniziata a circolare sui social e che ha suscitato la reazione furiosa dell’ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo che non avrebbe mai rilasciato ...

Cuba non inserirà l’articolo sul matrimonio Gay nella sua nuova Costituzione : L'articolo che parlava dell'unione di «due persone» – e non più di «un uomo e una donna» – è stato eliminato dopo molte proteste

Perché non sono Gay? Perché questa colossale ingiustizia? : Se fossi gay, sarei una persona squisita. Come gay avrei una gentilezza assoluta, radicale, prima di essere penetrato direi sempre: “Scusi le spalle”. Come eterosessuale sono gentile, ma non così gentile come vorrei. Se fossi gay, sarei cotto di Bob. Bob è un amico di amici, un ingegnere, metà croato e metà francese, ha una voce calda, virile, maschia, un volto che mi ricorda Ugo Tognazzi al suo meglio, e ha un modo di fumare ...

Gabriel Garko : "Sono spaventato dall'amore e non mi importa del tempo che passa. Io Gay? Non ho più voglia di smentire..." : Gabriel Garko è stato intervistato dal settimanale Chi. L'attore torinese ha rilasciato un'intervista a tutto tondo, durante la quale ha affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, nella sua vita, ha sempre protetto dall'eccessiva attenzione mediatica.L'attore, però, non si è mai mostrato sincero come con questa intervista. Garko, che ha terminato la propria relazione con l'attrice Adua Del Vesco, è reduce da ...

"Gabriel Garko è Gay?"/ "Non ho più voglia di smentire. Ora ho trovato una pace che prima non avevo" - IlSussidiario.net : Gabriel Garko e l'omosessualità, l'attore non ha più voglia di smentire: "Ora ho trovato una pace che prima non avevo". Ultime notizie

"I Gay una moda ma non possono fare i preti" : Non c'è posto, nella chiesa, per preti omosessuali. E il Papa si dice 'preoccupato', nel libro-intervista La forza della vocazione, Edizioni Dehoniane, scritto dal missionario claretiano Fernando ...

Preti Gay - la realtà che non si vuol vedere : E ancora: 'Questo tentativo di offuscare le cose è un cattivo segno del processo di secolarizzazione in atto nella Chiesa: uno pensa come il mondo, ma non come Dio vuole'. Chi fermerà questa deriva? ...