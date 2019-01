Gay | a Bolzano consigliere della Lega Pancheri insulta associazioni e chiama omosessuali

Bolzano - bufera sul leghista Kurt Pancheri : in aula definisce i Gay “finocchi” : Polemica a Bolzano dopo un intervento del consigliere comunale della Lega Kurt Pancheri che in aula ha parlato di associazioni “dei finocchi”. L'associazione Centaurus Arcigay ha replicato “alla vergognosa uscita omofoba”. Arrivano le scuse del commissario provinciale del Caroccio Massimo Bessone.Continua a leggere

Bolzano - il leghista Pancheri contro i Gay : ‘Associazione dei finocchi’. Presidente : ‘Non si può dire’. E lui : ‘Sì - non è offensivo’ : “Poi è venuta l’associazione dei… come si chiamano… dei finocchi“. Polemiche a Bolzano per la frase pronunciata dal leghista Kurt Pancheri, in Consiglio comunale, riferendosi agli omosessuali. E che poi ha ribadito il concetto, una volta richiamato dal Presidente Silvano Baratta. “Ma sì che si può dire, non è offensivo” si è difeso nella seduta che, tra le altre cose, doveva discutere il nuovo ...