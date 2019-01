Francesco Monte bacchetta Giulia Salemi | “La vuoi smettere?”

Francesco Monte si veste da pompiere e Giulia Salemi provoca : 'Spegni il mio fuoco' : Tra le storie d'amore nate quest'anno nel corso del Grande Fratello Vip 3 vi è sicuramente quella tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, ormai, stanno insieme da quando si sono spenti i riflettori del fortunato reality show Mediaset e sui social appaiono felici e innamorati più che mai. In queste ore, però, ha fatto discutere quella che è sembrata una vera e propria provocazione - anche se ironica - da parte della bella Giulia Salemi, la ...

Giulia Salemi e Francesco Monte/ Convivenza in arrivo? Cercano casa a Milano : Giulia Salemi e Francesco Monte bruciano le tappe: la coppia del Grande Fratello Vip pronta alla Convivenza in quel di Milano.

Giulia Salemi e Monte : risposta sulla convivenza. E Francesco cambia look : Giulia Salemi e Francesco Monte intercettati a Milano: la risposta sulla convivenza. E intanto Francesco cambia look: “Da oggi mi vedrete così” Le prove generali sono finite: Francesco Monte e Giulia Salemi, nonostante lo scetticismo aleggiante sulla loro relazione non sia durato poco, sono una coppia a tutti gli effetti. E che coppia, vien da […] L'articolo Giulia Salemi e Monte: risposta sulla convivenza. E Francesco cambia ...

Francesco Monte da piccolo - com’era prima di Uomini e Donne (Foto prima-dopo) : Francesco Monte news, ecco com’era dieci anni fa! Com’era Francesco Monte prima di Uomini e Donne? Approfittando della #10yearschallenge, l’ex tronista ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan com’era da piccolo, precisamente com’era un decennio fa! La prima cosa che si nota è la mancanza di tatuaggi: un vero e proprio principe azzurro […] L'articolo Francesco Monte da piccolo, com’era prima di Uomini e ...

Francesco Monte pazzo di Giulia Salemi dopo il Grande Fratello : 'Ti amo piccolina mia' : Chi l'avrebbe mai detto: è questa l'esclamazione che viene in mente a molti pensando all'evoluzione che ha avuto la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi nelle ultime settimane. Se nella Casa del Grande Fratello VIP sembrava non ci fosse nulla di vero, oggi i due ragazzi stanno dimostrando l'esatto contrario ai loro detrattori; l'ex tronista, in particolare, ha spiazzato la sua dolce metà con un romantica dedica scritta sullo specchio di ...

Francesco Monte fa una dedica a Giulia Salemi e sorprende i fan : Giulia Salemi e Francesco Monte: lui si sbilancia e la stupisce La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi sta andando avanti a gonfie vele e ieri sera l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha stupito tutti dichiarandosi alla modella persiana. Francesco Monte ha infatti fatto una dolce dedica a Giulia Salemi, scrivendo con un rossetto rosa sullo specchio queste parole: “Ti amo piccolina mia!” E’ ...

Francesco Monte : messaggio per Filippo Nardi prima dell’Isola : Isola dei Famosi 14, Filippo Nardi inviato. Le parole di Francesco Monte La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 14 è ormai alle porte. Per il momento ci sono poche conferme sul cast da parte della produzione. L’unica naufraga ufficiale è Marina La Rosa, le opinioniste che affiancheranno Alessia Marcuzzi alla conduzione saranno Alda D’Eusanio e Alba Parietti, il nuovo inviato in Honduras è Filippo Nardi. L’ex gieffino ...

Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più innamorati : il messaggino dei record : Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più innamorati. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez adesso sembra davvero fare sul serio con la ragazza che ha conosciuto al Grande Fratello Vip. Tanto da dedicarle un post romantico su Instagram. «Noi», cinguetta romantico e aggiunge una serie di hashtag

Francesco Monte e Giulia Salemi - la dichiarazione d'amore su Instagram : «Pallina mia». Boom di like : Francesco Monte e la dichiarazione d'amore a Giulia Salemi. La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, starebbe vivendo un momento d'oro. L'ex fidanzato di Cecilia...

Francesco Monte e Giulia : “Partners in crime” Salemi lancia il sondaggio : Francesco Monte e Giulia Salemi: “Partners in crime”. L’italo persiana lancia il sondaggio, ampia partecipazione Tra Francesco Monte e Giulia Salemi la complicità è alle stelle. Nella giornata di ieri la coppia è stata ospite, assieme a molti altri vip, dell’evento Pitti Immagine, svoltosi nel palazzo omonimo, a Firenze. L’ex tronista di Uomini e Donne […] L'articolo Francesco Monte e Giulia: “Partners ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : il nuovo sfogo di Fariba Tehrani : Fariba Tehrani lancia un messaggio a Giulia Salemi e Francesco Monte? Fariba Tehrani si è sfogata nuovamente sui social con un lungo messaggio, accompagnato da una foto (visibile in basso) della figlia da bambina. La madre di Giulia Salemi forse ha voluto chiarire alcuni punti, dopo l’intervista dell’influencer a Mattino 5, scrivendo su Instagram: “Ti ho dato consigli solo quando me li chiedevi! Ti ho mostrato le vie giuste ...

Giulia Salemi fa una rivelazione su Francesco Monte a Mattino Cinque : Giulia Salemi a Mattino 5: “Con Francesco Monte è amore” Se nella Casa del Grande Fratello Vip hanno trascorso più tempo a litigare, una volta tornati alla vita quotidiana Giulia Salemi e Francesco Monte sono praticamente diventati inseparabili. È nata ufficialmente l’ennesima coppia della versione Vip del reality. Ospite a Mattino 5 Giulia Salemi ha confessato che lei e Francesco Monte sono innamorati: “Senza la ...

Giulia Salemi e Francesco Monte - pioggia di baci pubblici - foto : Se all'interno della casa del Grande Fratello Vip hanno passato la stragrande maggioranza del tempo a litigare, una volta tornati alla vita 'reale' Giulia Salemi e Francesco Monte sono praticamente diventati inseparabili.E' nata ufficialmente una coppia, lo possiamo dire, con tanto di pioggia di baci pubblici diventata realtà nel corso della sfilata Moschino, avvenuta a Roma. Come avvenuto con la storica ex Cecilia Rodriguez, da oltre un ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : ospiti al Moschino Fashion Show innamorati si riempiono di coccole. Leggi per saperne di più : Francesco Monte e Giulia Salemi sono la super coppia del Moschino Fashion Show che va in scena a Roma, a Cinecittà. Il pugliese e l’influencer, che proprio al GF Vip, nella Casa di Cinecittà,... L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: ospiti al Moschino Fashion Show innamorati si riempiono di coccole. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.