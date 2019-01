Forza Italia plaude l' attività dei parlamentari D' Ettore e Mugnai sulla questione E45

Forza Italia - sondaggi a picco. Panico nel gruppo della Camera : aprire riflessione : ... ma se anche dopo il varo della manovra economica Fi viene data in discesa mentre altre forze crescono, vuol dire che bisogna aprire una riflessione interna sulla linea politica. La richiesta di ...

Australian Open 2019 : i numeri uno dimostrano la loro Forza. Italia - il viaggio a Melbourne finisce qui : La sesta giornata degli Australian Open 2019 ha messo una volta di più in chiaro che, se Novak Djokovic e Simona Halep sono oggi i numeri uno del tennis mondiale, un motivo c’è. Per avere la prova, basta vedere le loro partite contro Denis Shapovalov e Venus Williams. Il canadese, in ascesa da qualche tempo, non è mai stato davvero in grado di fare quello che molti speravano alla vigilia: creare dei grattacapi al serbo. Il set Djokovic ...

Forza Italia ko nei sondaggi E ormai nel partito è panico : Non c'è pace dentro Forza Italia. La candidatura alle Europee di Silvio Berlusconi e le voci sempre più insistenti di un gruppo parlamentare autonomo dei 'totiani' pro Lega, avrebbero dato la stura a tutti quei malumori mai sopiti all'interno del corpaccione... Segui su affarItaliani.it

Silvio Berlusconi - nuovo tradimento : il big che lascia Forza Italia. 'Fa un partito suo - oggi sarebbe al 6%' : I diretti interessati parlano di una normale cena tra amici per ragionare di politica. Nell'attesa, anche dentro Forza Italia, molti scrutano le mosse di Toti. C'è chi dice che prima di uscire dal ...

Silvio Berlusconi - nuovo tradimento : il big che lascia Forza Italia. "Fa un partito suo - oggi sarebbe al 6%" : Prima lo scippo, poi lo strappo. Giovanni Toti, secondo un retroscena del Fatto quotidiano, sarebbe sempre più lontano da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Tanto da ipotizzare una fuga dal partito per fondare un proprio movimento. "Un sondaggio commissionato da lui medesimo dà un nuovo soggetto p

Silvio Berlusconi candidato - il retroscena : chi ha provato dentro Forza Italia a fermarlo : La candidatura di Silvio Berlusconi anziché unire spacca Forza Italia. Secondo un retroscena del Messaggero, i più entusiasti tra i fedelissimi del Cav sono stati Niccolò Ghedini e Adriano Galliani, tra i grandi sostenitori del ritorno in campo del leader per le elezioni europee. Molto più scettici,

Il ritorno del Cav divide Forza Italia : Roma, 18 gen., AdnKronos, - Se Niccolò Ghedini è stato subito tra i principali sostenitori della candidatura alle europee, Gianni Letta si sarebbe convinto solo alla fine. La nuova discesa in campo di ...

Giustizia - Forza Italia rilancia cavallo battaglia su separazione carriere dei magistrati : Forza Italia 'rispolvera' e rilancia un suo storico cavallo di battaglia: la separazione delle carriere dei magistrati. A riproporre il tema e' il deputato Francesco Paolo Sisto che ha chiesto la calendarizzazione in commissione Affari costituzionali della Camera della proposta di legge di riforma della Carta di iniziativa popolare, gia' presentata nella scorsa legislatura e automaticamente riproposta all'avvio di quella in corso. "Ho chiesto ...

Forza Italia sulla questione E45" : Per questo occorre subito provvedere con iniziative di somma urgenza, ogni ritardo avrebbe conseguenze non più emendabili anche per l'economia di importanti zone produttive del Paese. Così, in una ...

Ue bacchetta l'Italia : 'non si sForza abbastanza - nel 2029 debito pubblico sarà al 146 - 5%' : La Commissione Europea nel 2018 è salita agli onori delle cronache politiche italiane per essere diventata l'avversaria di un governo pronto ad innalzare il proprio debito, pur di adottare quelle misure che erano state promesse in campagna elettorale. Per Lega e Movimento Cinque Stelle, Quota 100 e reddito di cittadinanza erano due punti fondamentali, anche a costo di subire una procedura per eccesso di debito, poi evitata dopo una lunga ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia sotto l'8%? Il dramma : chi lo scarica : Mostrano entusiasmo ma il dubbio dilaga tra i forzisti: avrà ancora il suo tocco magico Silvio Berlusconi? I sondaggi sono impietosi: danno gli azzurri all'8 per cento. Riuscirà a tirare su questo numero risicatissimo? Giorgio Mulè ne è convinto ("tra il 10 e il 20 per cento), come Antonio Tajani ch

Forza Italia - ESCLUSIVA Sen. Berutti : "Candidatura di Berlusconi alle Europee? Enorme senso di responsabilità di un uomo al servizio del ... : ... è una persona che 25 anni fa, nacque uffcialmente ieri 'Forza Italia', ha deciso di fare una scelta di vita e mettere il proprio impegno al servizio della politica e del Paese. Ora a 82 anni vuole ...

Nozze d’argento per Forza Italia - Berlusconi rivela : 'Mi candiderò alle elezioni europee' : Era il 18 gennaio del 1994 quando per la prima volta le porte di Montecitorio si aprirono dinanzi a Silvio Berlusconi, capo di un partito destinato a segnare la storia del Paese. Volente o nolente, sono infatti oggi indiscutibili l’originalità e il cambiamento apportati da Forza Italia in un Paese ancora incendiato dal clamore di Tangentopoli. Un inizio singolare per quella che storicamente verrà definita la Seconda Repubblica Italiana. Dagli ...

Sondaggi Europee - Lega e M5s in calo. Lieve aumento per Pd e Forza Italia : Lega e Movimento 5 Stelle continuano a scendere, ma salgono Pd e Forza Italia. Il Sondaggio Bidimedia, in vista delle Europee di maggio, registra che il partito di Salvini scende dell’1,4% rispetto a tre settimane fa attestandosi al 32,3%, e non si ferma neanche il calo del Movimento 5 Stelle che è al 24,2%, a soli 3 punti percentuali dal risultato del 2014. Al contrario le opposizioni, Partito democratico e Forza Italia, sono in crescita. Il ...