Formula 1 | emozione per Mick Schumacher | nuovo pilota della Ferrari Driver Academy

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ormai è ufficiale: i destinifamigliatornano ad intrecciarsi. La scuderia di Maranello, infatti, con un comunicato stampa ha annunciato che il 19ennetedescoha stretto un accordo con la scuola per giovani talenti, la, aprendo di fatto una girandola di emozioni e suggestioni tra i tifosi del "cavallino rampante" che già sognano di poter rinverdire i fasti del "Kaiser" che in dieci stagioni (dal 1996 al 2006) ha fatto incetta di vittorie, di record e di titoli mondiali al volante"rossa".Il campione uscente di F3, quest'anno atteso al debutto in2, già nella prossima settimana sarà alla FDA per prendere parte insieme agli altri giovani colleghi alle attività di preparazione pre-stagionali. Il giovanesarà affiancato in quest'esperienza da altri potenziali talenti del motorsport, ...