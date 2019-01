agi

: 'Fiera di non avere un padre fascista'. Boschi risponde di nuovo a Di Battista - Agenzia_Italia : 'Fiera di non avere un padre fascista'. Boschi risponde di nuovo a Di Battista - MontaltiLaura : RT @TrottaElsa: .. e alla fiera dei silenzi, non mi senti ma ci sono - kathgdrway : @Damongdrway_ diciamo che da quando sono umana mi sono resa conto di tutto il male che ho causato in passato e non… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ieri, nel corso di un serrato botta e risposta su Facebook, le aveva rinfacciato di essere "figlia di un banchiere". Oggi Maria Elenatorna are per le rime ad Alessandro Die scandisce un "sono moltodi nonun" che rimanda alle posizioni deldell'ex deputato M5s. "Rispondo ancora a Diche continua a chiamarmi in ballo - dice allora l'esponente Pd, sempre dalla propria pagina Facebook - Carissimo Alessandro, io ho sempre lavorato come avvocato e ho pagato le tasse. Attività che spero non ti suoni sorprendente, considerati i precedenti delle tue aziende. Quanto a mio: sono moltodi nonun. E la correttezza di mio- rimarca - è stata riconosciuta nei Tribunali che, a differenza della vostra squallida gogna mediatica, hanno ancora valore in una Repubblica Democratica"....