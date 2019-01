Famiglia schiava del web da anni a Bari | mangiavano solo biscotti e caramelle

Orrore in Salento - Famiglia schiava dei computer : non uscivano di casa da oltre due anni e la bimba faceva la spesa per tutti : Un’intera famiglia si è letteralmente e volontariamente segregata in casa per oltre due anni e mezzo, restando perennemente collegata al computer e nutrendosi quasi esclusivamente di merendine, biscotti e caramelle. E’ la situazione di fronte alla quale si sono trovati gli psicologi interventi in un’abitazione del Salento, dove si sono trovati di fronte a dei veri e propri schiavi di internet. Secondo quanto ricostruito dalla ...

La Famiglia del Salento chiusa in casa due anni schiava di Internet : Per due anni e mezzo auto segregati in casa, incollati al computer, nutrendosi solo di merendine, biscotti e caramelle pur di non uscire di casa. Così avrebbe vissuto una famiglia del Nord Salento, in pratica tutti veri e propri schiavi di Internet. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il figlio quindicenne avrebbe anche rischiato di cadere nella trappola della Blue Whale, il folle gioco che spinge gli adolescenti al ...

Bari - Famiglia schiava del web : restano chiusi in casa per due anni : Per una famiglia salentina, il web era diventato una dipendenza patologica , tanto da indurre i genitori e i due figli, una bambina di 9 anni e un ragazzo di 15 anni, a restare segregati in casa per ...

Puglia - Famiglia schiava del computer. Barricati in casa da due anni e mezzo - mangiavano solo biscotti e merendine : Non uscivano di casa da due anni e mezzo. mangiavano solo biscotti, merendine e caramelle ed erano sempre davanti al computer, ormai letteralmente schiavi del web. La vicenda, che ha dell’incredibile, viene dalla Puglia, zona nord del Salento, e a riportarla è La Gazzetta del mezzogiorno. Una famiglia di quattro persone, composta da padre, madre e due figli, è stata colpita da quella che in Giappone chiamano ‘sindrome di ...

Famiglia schiava del web : non uscivano di casa da due anni : Ad agevolare la Famiglia nella loro chiusura col mondo esterno è stata la piccola pensione che percepisce il padre e che gli permetteva di non lavorare. Il nucleo Famigliare è ora affidato alla cura ...

Bari - Famiglia schiava del web : non uscivano di casa da due anni : Ad agevolare la famiglia nella loro chiusura col mondo esterno è stata la piccola pensione che percepisce il padre e che gli permetteva di non lavorare. Il nucleo famigliare è ora affidato alla cura ...

Bari - Famiglia schiava del web : non uscivano di casa da due anni : Totalmente schiavi del web, talmente dipendenti da non uscire più di casa. È il caso choc di una famiglia salentina, che rimasta per due anni e mezzo chiusa in casa perché soggiogata dal web per il ...

Famiglia schiava web - anni chiusa in casa : A far scoprire il caso della Famiglia che aveva tagliato i ponti col mondo reale, sono state le condizioni in cui si presentava a scuola la bambina: la trascuratezza e la scarsa igiene hanno ...

Lecce - scoperta Famiglia schiava del web : padre - madre e figli isolati da 2 anni e mezzo : Il caso segnalato dalle insegnanti della figlia di 9 anni che andava a scuola in condizioni di grande trascuratezza. L'altro figlio un 15enne ha abbandonato la scuola: ha rischiato di diventare vittima del blue whale