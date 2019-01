Fabrizio Corona | “Ho chiesto di farmi mettere 40mila euro nella bara”

Fabrizio Corona a Verissimo svela : 'Vado da uno psichiatra e frequento una persona' : Fabrizio Corona è stato ospitato, nuovamente, nel salotto di Silvia Toffanin. Nel corso dell'intervista, si è messo a nudo ed ha spiegato molte cose riguardo la sua esperienza in carcere, i suoi problemi psicologici e la sua vita sentimentale: "Vado da uno psichiatra e frequento una persona". Intervista a Verissimo di Fabrizio Corona: l'ex paparazzo spiega come si vive nelle carceri Il 21 febbraio del 2018 Fabrizio Corona è stato scarcerato. Da ...

Fabrizio Corona ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Sabato 19 Gennaio - per ben tre volte in pochi mesi : Fabrizio Corona ormai di casa a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, confessa la sua dipendenza dal denaro, dei suoi amori e del suo testamento Fabrizo Corona è oramai di casa a Verissimo. Per la terza volta in pochi mesi confessa la sua dipendenza dal denaro e di essere seguito da uno psichiatra: “In passato ho fatto uso di cocaina, ma ho smesso da tantissimo tempo. I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho ...

Dalla dipendenza di cocaina a quella dei soldi - Fabrizio Corona si svela a Verissimo : “quando morirò 40 mila euro nella mia bara” : Fabrizio Corona si confessa a Verissimo: l’ex re dei paparazzi intervistato da Silvia Toffanin dopo l’uscita del suo libro ‘Non mi avete fatto niente’ “Nel carcere la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio”. Così Fabrizio Corona, intervistato da Silvia Toffanin, racconta a ...

Fabrizio Corona : "I miei soldi a Carlos Maria - voglio 30 - 40 mila euro nella bara" : Fabrizio Corona, ospite in esclusiva domani a Verissimo, anticipa alcuni passaggi del suo ultimo libro ‘Non mi avete fatto niente’: “Nel carcere la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio”.prosegui la letturaFabrizio Corona: "I miei soldi a Carlos Maria, voglio 30 - 40 mila euro nella bara" pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Fabrizio Corona a Verissimo : ‘Nella bara con 30 o 40 mila euro’ : Fabrizo Corona è oramai di casa a Verissimo. Per la terza volta in pochi mesi ospite di Silvia Toffanin (nell’ultima occasione aveva parlato del rapporto poi naufragato con Asia Argento) confessa la sua dipendenza dal denaro e di essere seguito da uno psichiatra: “In passato ho fatto uso di cocaina, ma ho smesso da tantissimo tempo. I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti ...

