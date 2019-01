F1 – La Ferrari ha deciso il futuro di Mick Schumacher | il figlio di Michael farà parte

sportfair

: @PaolaTavernaM5S Cara Paola, sono un padroncino , lavoro per la BRT, che già dalla fattura di Dicembre, ha deciso,… - ferrari_franz : @PaolaTavernaM5S Cara Paola, sono un padroncino , lavoro per la BRT, che già dalla fattura di Dicembre, ha deciso,… - MotoriFanpage : La Ferrari ha deciso di cambiare: via Maurizio Arrivabene, al suo posto ci sarà Mattia Binotto. Ecco chi è il nuo… - BerrageizF1 : RT @GiulyDuchessa: Presidente Elkann sibillino ma deciso con Mike Manley da #Detroit “Mi sto occupando personalmente di #Ferrari da poco me… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) La notizia che tutti i fan della scuderia di Maranello aspettavano è arrivata:prenderàallaDriver Academy Dopo aver consacrato il suo talento nel campionato di Formula 3,dellaDriver Accademy. Ildiprenderàal progetto per i giovani talenti messo in piedi dalla scuderia di Maranello. Si era ipotizzato nei giorni scorsi, grazie ad alcune voci di corridoio, ma ora la presenza diJr nella ‘scuola’ è confermata grazie ad una nota ufficiale della scuderia rossa, in cui si leggono anche le dichiarazioni entusiastiche del giovane pilota e quelle di Mattia Binotto, neo Team principal del team del cavallino rampante.Il 49enne nato a Losanna ha commentato la notizia affermando: “per chi come me lo ha visto nascere ha sicuramente un significato emotivo particolare ...