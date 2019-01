Europee | Di Maio | “Sondaggi ci danno sotto la Lega? Non ci credo | non ci hanno mai preso”

Di Maio : "A Europee Lega è in gruppo pro austerity" : La gita di oggi a Strasburgo che ha avuto per protagonisti Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che hanno macinato chilometri in auto per arrivare nella città francese e dire che uno dei loro obiettivi è di eliminare quella seconda sede del Parlamento Europeo, ha previsto anche una breve chiacchierata con i giornalisti italiani, i quali hanno ovviamente posto domande sulle alleanze del MoVimento 5 Stelle in vista delle Elezioni Europee. ...

Europee - Di Maio e Di Battista in viaggio verso Strasburgo : “Ue così non va. Reddito di cittadinanza? A marzo il sito web” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. “Quello di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo. Questa Ue così com’è non va“, afferma Di Maio. “Il sito internet – aggiunge poi il vicepremier – per chiedere il Reddito di ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5s per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere

Europee - Di Maio : sto creando un nuovo gruppo con al primo punto la democrazia diretta : "Sto creando un gruppo parlamentare a livello europeo che non avrà niente a che fare con il centrodestra e il centrosinistra. Avrà al primo punto la democrazia diretta". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sabato sera a Cagliari, durante un comizio in piazza San Cosimo, promosso in occasione della visita in Sardegna per la campagna elettorale per suppletive e regionali, a sostegno del ...

