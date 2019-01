Europee |  Calenda | candidato se manifesto vedrà luce; andare oltre Pd

agi

(Di sabato 19 gennaio 2019) "Mi candiderò allese il mio progetto vedrà lae se sarà di grande qualità". Lo ha affermato Carlo Calenda intervistato da RaiNews24 sulla lista unitaria antisovranista da presentare alle elezioni. "E' una scelta di vita importante ma sono assolutamente pronto a farlo" ha aggiunto l'ex ministro. "Non credo però di fare personalmente la differenza - ha aggiunto - questa la possono fare solo gli italiani facendo una scelta di campo netta, o dentro l'Europa o alla deriva". Le primarie? "Non voterò - ha risposto Calenda - le rispetto ma sono coinvolto in questo progetto"."Io sono ancora nel Pd - ha detto anche Calenda - ma è molto chiaro che il Pd non basta. Noi non dobbiamo fare una lista 'contro' ma una lista 'per', per cambiare l'Europa". In merito ai consensi suscitati: "Bisogna unirsi su contenuti precisi, non dobbiamo aggregare le forze ...