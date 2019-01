Esce ' Leggenda Urbana' | il nuovo singolo di Mondo Marcio

askanews

: Esce oggi “Leggenda Urbana” di Mondo Marcio - Hano_IT : Esce oggi “Leggenda Urbana” di Mondo Marcio - fumettimonamour : RT @coconino_press: La quarta avventura rocambolesca firmata Larcenet esce oggi in tutte le librerie, fumetterie e store online https://t.c… - SabrinaPerucca : RT @coconino_press: La quarta avventura rocambolesca firmata Larcenet esce oggi in tutte le librerie, fumetterie e store online https://t.c… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Roma, 19 gen., askanews, - È disponibile su tutte le piattaforme digitali '', ildi, scritto e prodotto dal rapper milanese, all'anagrafe Gian Marco Marcello, con Gweedo Carbonyellow. 'è per chiunque non ha mai smesso di crederci: per ogni studente che ...