scuolainforma

: Esami di Stato scuola media, rimborsi solo ai Presidenti: fatto gravissimo, news 19/01 - scuolainforma : Esami di Stato scuola media, rimborsi solo ai Presidenti: fatto gravissimo, news 19/01 - eskeretette : RT @LicenzaAntonio: @ROI05841958 @19_Napulitan_26 @myownblue @eskeretette Ti posso assicurare che i vostri esami di diritto sono anche, giu… - LicenzaAntonio : @ROI05841958 @19_Napulitan_26 @myownblue @eskeretette Ti posso assicurare che i vostri esami di diritto sono anche,… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Buone Nuoveper idelle commissioni dei prossimididellasecondaria di primo grado: il maxiemendamento al Decreto “Semplificazione”, infatti, contiene una misura che beneficia esclusivamente i presidi. Vediamo di che si tratta.di: previstiai Dirigenti Scolastici () Il provvedimento in oggetto prevede un indennizzo extra per i Dirigenti Scolastici facenti funzione didi commissione aglidi licenzia; la motivazione andrebbe individuata nella responsabilità ricoperta per lo svolgimento di tale incarico. oltre che per equiparare tali compensi a quelli dei colleghi delle scuole di secondo grado (superiori).Restano esclusi da qualsiasi compenso accessorio i docenti che risultano essere, in questa fase didattica di fine anno, anche membri della medesima commissione d’esame. Un ...