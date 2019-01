Empoli | polemica per le parole di Salvini

Fiorentina-Empoli - Simeone segna e poi esulta in maniera polemica : 'Reazione sbagliata - chiedo scusa' : "Per me il gol di oggi è la fine di un incubo". Quasi tre mesi senza segnare e poi due reti in altrettante partite. Non che sia ufficialmente tornato, ma quanto meno i tifosi della Fiorentina possono ...