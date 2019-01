Empoli | aveva i piedi legati ed era ammanettato l' uomo morto nel corso del fermo di

Empoli - ragazzo morto durante intervento della polizia - i racconti dei testimoni : “Non parlava - si vedeva che aveva paura” : Il giorno dopo la morte di Arafet Arfaoui, il 32enne tunisino colto da un malore e deceduto dopo essere stato ammanettato in seguito a un controllo della polizia , le saracinesche del Taj Mahal, il locale nel centro di Empoli dove si sono svolti i fatti, rimangono abbassate. Nessuno dei gestori di questo piccolo alimentari indiano vuole parlare: hanno già scritto tutto sui giornali, fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it, non c’è niente da ...

