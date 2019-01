' El mundo' racconta come Julen è caduto nel pozzo | soccorsi ancora al lavoro per salvarlo

Blastingnews

: Ecco come #Julen è caduto nel pozzo: intanto non si smette di scavare e sperare di salvare il bimbo #JulenRosello… - Frances47069688 : Ecco come #Julen è caduto nel pozzo: intanto non si smette di scavare e sperare di salvare il bimbo #JulenRosello… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il piccolo, due anni, è precipitato in unprofondo più di 100 metri da ben 6 giorni ormai. Tutti i tentativi disono stati per ora inutili, ma i soccorritori hanno messo a punto un nuovo piano di azione e hanno ricominciato a scavare. Intanto il padre del bambino hatail piccino è precipitato nelIl piano di salvataggio dei soccorritori Mentre tutta la Spagna è col fiato sospeso e spera nel miracolo per, una pioggia incessante cade sul campo base dei soccorritori, rendendo le operazionipiù complicate. Dopo il fallimento dei tentativi dei giorni scorsi, i soccorritori hanno deciso di scavare con una potente trivella due tunnel, per poi raggiungere il piccolo con uno o più tunnel orizzontali.Per scavare i tunnel ci vorranno circa 15 ore, ma poi ne serviranno almeno altre 20 per realizzare la galleria orizzontale che consentirà ...