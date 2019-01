È di Stefania Crotti il cadavere carbonizzato trovato nelle campagne di Brescia

huffingtonpost

: È di Stefania Crotti , la mamma scomparsa nella bergamasca, il cadavere trovato carbonizzato nel bresciano. L’iden… - QuartoGrado : È di Stefania Crotti , la mamma scomparsa nella bergamasca, il cadavere trovato carbonizzato nel bresciano. L’iden… - gpaolariete : RT @CerraLa: Aiutateci a trovare Stefania Crotti , condividete e fate condividere ovunque. #StefaniaCrotti #scomparsa #Gorlago #Bergamo #ch… - binottofranco : Cadavere carbonizzato: il corpo è di una 42enne scomparsa giovedì -

(Di sabato 19 gennaio 2019) La conferma è arrivata dalla fede, rimasta al dito e risparmiata dalle fiamme: la donna trovata carbonizzatadi Erbusco () è, 42enne, sparita nel nulla giovedì da Gorlago, in provincia di Bergamo. A dirlo sono gli stessi inquirenti. Il marito della donna, che aveva sporto denuncia di scomparsa, ha trascorso la mattinata dai carabinieri. La donna era scomparsa dopo il lavoro. Per ora il fascicolo per omicidio aperto dalla Procura rimane contro ignoti.Un uomo è in stato di fermo per il delitto e la distruzione del. Il marito della donna, che ha sporto denuncia di scomparsa, ha trascorso la mattinata dai carabinieri, ma è estraneo ai fatti. Ci sarebbero motivi passionali dietro il delitto e gli inquirenti stanno valutando la possibile presenza di un mandante.