Donna carbonizzata trovata in campagna | svolta nel giallo | «È Stefania Crotti» Il corpo

Giallo in Franciacorta : trovato corpo di Donna carbonizzata - si indaga per omicidio : E' Giallo ad Erbusco, centro della Franciacorta in provincia di Brescia. Ieri pomeriggio, in aperta campagna, è stato ritrovato un corpo carbonizzato. Gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di omicidio. La vittima è una donna bianca, forse italiana, con un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni. In attesa dei risultati dell'autopsia, una svolta potrebbe arrivare da due anelli ritrovati. La macabra scoperta Nel primo pomeriggio di venerdì 18 ...