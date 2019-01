: Don Ciotti: morti pesano su coscienze - TelevideoRai101 : Don Ciotti: morti pesano su coscienze - dogotea : RT @LelloForlini: Don Ciotti sulla strage dei migranti: 'pesano sulle coscienze, basta esibire muscoli'. Il presidente di Libera ha parole… - CaressaGiovanni : Don Ciotti sulla strage dei migranti: 'pesano sulle coscienze, basta esibire muscoli' -

"Proviamo un immenso dolore per questeinnocenti. Sonoche devono pesare sulledi tutti". Così don, Libera e Gruppo Abele, sulle ultime tragedie nel Mediterraneo. Dice "basta a chi cerca scorciatoie con leggi che negano diritti,alimentano illegalità e disperazione". Le migrazioni "non vanno sottovalutate ma governate in modo intelligente", aggiunge. "Siamo davanti a un'immensa tragedia -dice padre Alex Zanotelli- i nostri nipoti ci paragoneranno ai nazisti".(Di sabato 19 gennaio 2019)