Diretta Treviso Bakery Piacenza Risultato live 0-0 | streaming video e tv | palla a due

Zebre-Benetton Treviso in tv - quando si gioca e a che ora. Il programma e la Diretta streaming : Momento della verità per il Guinness Pro 14 2018-2019: arriva il momento, ovviamente nel periodo natalizio, per il primo scontro diretto tra le due compagini del rugby italiano nella massima competizione europea. Si sfidano domenica 23 dicembre, alle ore 15, al Lanfranchi di Parma, le Zebre padrone di casa e la Benetton Treviso. Padroni di casa al momento favoriti anche dalla posizione in classifica più vantaggiosa. Come per tutta la ...