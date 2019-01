Di Maio | Chi vuole referendum su Reddito cittadinanza morirà radical chic

Chirico : "Di Maio? Un mentitore professionista" : Di Maio? Un mentitore professionista . Il ministro afferma che nel corso della nostra serata si sarebbe parlato male, dice così, della legge spazzacorrotti, peccato che il tema non sia stato nemmeno ...

Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti firmano i bigliettini dei Baci Perugina. Lei : “Un bacio è la virgola rosa tra le parole : ciao - io esco” : “Un Bacio è la virgola rosa tra parole: ciao, io esco“. “L’amore parla con i Baci”. Due frasi d’amore, una molto ironica, l’altra romantica. A scriverle sono stati rispettivamente Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti che sono i due nuovi autori dei bigliettini dei Baci Perugina edizione San Valentino. Oltre trenta pensieri dei quali 25 scritti a quattro mani e sei scritti da Mara: “I miei biglietti ...

Di Maio e Grillo - balcone bis. Ma c'è il rischio precari a vita : Roma Martedì l'evento con i vertici del M5S per festeggiare l'approvazione del reddito di cittadinanza. Il 9 febbraio la piazza dei sindacati che, nonostante il decreto collegato alla legge di Bilancio preveda 22 miliardi di spesa sociale, ieri hanno confermato la manifestazione contro la manovra.I due partiti di maggioranza si sono appropriati ognuno della misura di bandiera. Il M5S del reddito di cittadinanza. Per celebrare l'approvazione del ...

Allarme Bankitalia : 'Italia a rischio recessione'. Di Maio : 'Stime apocalittiche' : La scure non era inattesa ma è ugualmente pesante. Per il 2019 anche la Banca d'Italia taglia fortemente le stime di crescita del Pil dall'1% allo 0,6% con una possibilità di 'recessione tecnica', ...

Reddito di cittadinanza - istruzioni per l'uso : Di Maio illustra chi sono i beneficiari : Il 'Reddito di cittadinanza' è il provvedimento cardine dell'intera campagna elettorale, nonché della politica, del Movimento Cinque Stelle del leader Luigi Di Maio. La misura economico-assistenziale è stata approvata dal decreto ministeriale del Governo che il Consiglio dei Ministri ha varato ieri, dando il via libera anche alla cosiddetta 'quota cento'. Le risorse finanziarie per rendere possibile il 'Reddito di cittadinanza' sono state già ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : il reddito slitterà - Luigi Di Maio e i 5 stelle si schianteranno : Girano voci a Palazzo Chigi sul summit tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dove solo apparentemente è filato tutto liscio. Ci sono infatti due temi che fanno tremare il governo giallo-verde da qui alle elezioni europee: la Tav e la riforma delle autonomie. Per la Lega la Tav si deve

Salvini - tragico schiaffo a Di Maio e Conte : cosa c'è scritto sul suo cartello - in diretta : 'Questo governo le promesse le mantiene e questi due provvedimenti costituiscono il tassello di una politica economica sociale di cui andiamo fieri', ha esordito il presidente del Consiglio. Che poi ...

Reddito e Quota 100 - Matteo Renzi : “Pagheranno gli italiani”.Luigi Di Maio : “Legittimo che rosichi” : Scontro a distanza tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio sul decreto che introduce il Reddito di cittadinanza e la Quota 100 per le pensioni. Renzi attacca: "Stasera stanno festeggiando come la notte del balcone. Tra qualche mese se ne pentiranno. A pagare, però, saranno... prima gli italiani”. Di Maio replica: "Ha detto per sei anni che non si poteva fare ed è legittimo che adesso stia rosicando".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Chi non spende i soldi con la card entro il mese li perderà” : “Chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa sul decretone su quota 100 e Reddito. “Il Reddito di cittadinanza è una misura che deve iniettare nell’economia i miliardi che stanziamo, pensiamo che i nuclei che li riceveranno saranno motore per l’economia e la crescita economica”, ha continuato il vicepremier, sottolineando che ...

Decretone - Di Maio su rischio fiducia : “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte : “Mai prova di forza” : “Se escludiamo l’ipotesi di mettere la fiducia in Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto di fiducia come è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ...

Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Salvini - Di Maio e Giuseppe Conte : Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio Al via a Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione è stata convocata per fare il punto, tra i vari temi, sul decretone che ...

Manovra - Salvini - Di Maio e Fraccaro a p.Chigi : a breve vertice con Conte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Annalisa Chirico - la verità a Libero sulla cena di Salvini e la Boschi : 'Vi dico che fine farà Di Maio' : E se l' economia rallenta e i cantieri chiudono dipende anche dai difetti della giustizia. Per avere investimenti servono leggi chiare, tempi certi, decisioni prevedibili. Chiediamo più giustizia per ...