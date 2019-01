Delta e Air France-Klm disponibili ad entrare nel capitale Alitalia

Air France punta a entrare in Alitalia Allo studio un'alleanza con Delta : I manager del gruppo France se hanno partecipato ad alcune riunioni negli Usa e valutano una partecipazione azionaria

Delta Air Lines ordina ulteriori 15 Airbus A220 : Roma, 9 gen., askanews, - Delta Air Lines ha siglato un ordine per 15 ulteriori aeromobili A220 che portano a 90 il totale degli aerei di nuova generazione ed estremamente eco-efficienti ordina ti dal ...

Trasporto aereo : Delta Air Lines ordina 15 ulteriori Airbus A220 : ... Lines ha siglato un ordine per 15 ulteriori aeromobili A220 che portano a 90 il totale degli aerei di nuova generazione ed estremamente eco-efficienti ordina ti dal secondo più grande vettore al mondo.

New York : ingrana la marcia Delta Air Lines : Brilla Delta Air Lines , che passa di mano con un aumento del 3,69%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delta Air Lines evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

New York : spinge in avanti Delta Air Lines : Grande giornata per Delta Air Lines , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,57%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delta Air Lines evidenzia un andamento più marcato rispetto ...