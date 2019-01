Da Higuain a Morata | la maledizione di chi lascia la Juventus

Il Chelsea si libera di Morata : l'ex Juventus farà posto ad Higuain? : Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenere banco in casa Milan. Il giocatore argentino non è sceso in campo dal primo minuto nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, per una ...

Calciomercato - Morata ad un passo dall’Atletico : il Chelsea vicinissimo ad Higuain e si innesca il valzer : Morata potrebbe innescare un valzer delle punte destinato ad animare questi giorni di Calciomercato, tanti club coinvolti, anche Milan e Genoa Il Calciomercato si accende e Morata potrebbe avviare un valzer delle punte che potrebbe toccare diversi campionati. L’attaccante ex Juventus è infatti ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid, proprio lui, ex merengues. Qualora Morata dovesse firmare con i Colchoneros, il Chelsea ...

Higuain-Chelsea - Morata-Atletico - Milan-Piatek : in 8 motivi ecco perchè gli affari devono andare in porto : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, le trattative sono entrate nella fase caldissima e nella seconda metà del mese verrà messo nero su bianco ad alcune importanti trattative che sono state avviate nelle ultime ore. In particolar modo valzer di attaccanti, in tre sono pronti a cambiare maglia e non tre calciatori qualsiasi ma big in grado di spostare gli equilibri. Il primo pronto a muoversi è Gonzalo Higuain, ...

Morata Atletico Madrid - l’affare decolla : ora Higuain può andare al Chelsea : Morata Atletico Madrid – Alvaro Morata si allontana sempre più dal Chelsea e di conseguenza Gonzalo Higuain si avvicina. Sembra una formula di fisica ma non lo è. Da settimane, infatti, è ormai chiaro che il passaggio del Pipita dal Milan ai Blues di Londra è strettamente legato al fatto che lo spagnolo prenda il […] L'articolo Morata Atletico Madrid, l’affare decolla: ora Higuain può andare al Chelsea proviene da Serie A News ...

Scambio Higuain-Morata - l’allenatore Fabio Capello ha le idee chiare : Scambio Higuain-Morata – “Morata è un giocatore diverso da Gonzalo. Il problema del Milan è che non è tanto dentro l’area di rigore, se Higuain è così svogliato in campo non va bene per il Milan ma l’Higuain determinato in campo fa la differenza rispetto a Morata”. Sono le importanti dichiarazioni di Fabio Capello, l’allenatore ha affrontato l’argomento del possibile Scambio Higuain-Morata. ...

Milan su Morata : Higuain vuole il Chelsea - ma la Juve dice no al prestito : Il club inglese ha contattato la Juventus , che però non accetta un altro prestito senza obbligo di riscatto per l'attaccante argentino come scrive la Gazzetta dello Sport .

Attento Milan - Sarri si prende Gonzalo Higuain : “nel caso in cui partisse Morata…” : L’allenatore del Chelsea ha parlato in conferenza di mercato, soffermandosi anche sul futuro di Morata “Non sono coinvolto nelle questioni del mercato, ovviamente ho parlato col club che sa benissimo la mia opinione. A mio avviso servono due giocatori ma tutto dipende dalla società. Non so nulla in prima persona del mercato“. Spada/LaPresse Replica così a una domanda sull’interesse per l’attaccante del Milan ...

Chelsea - Sarri chiama Higuain? "Se parte Morata serve qualcuno..." : Maurizio Sarri torna a parlare di mercato e di questi tempi la cosa non può lasciare indifferenti. La questione più calda in queste ore è legata al possibile approdo di Gonzalo Higuain alla corte del ...

Sarri : 'Higuain? Se Morata va via serve un sostituto' : ROMA - ' Higuain ? Come sapete non ho il controllo del mercato. Secondo me abbiamo bisogno di due giocatori, ma poi tocca al club' . Così l'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri risponde a una domanda ...

Higuain ha fretta di lasciare il Milan. Ma Leo non molla. Da Morata a Kean - ecco cosa può accadere : Caso- Higuain-Milan-Chelsea-Juventus . L'ultima novità, novita?, è che il Pipita e il Chelsea hanno fretta di consumare il matrimonio. Una fretta che apre le porte all'ipotesi che il Pipita abbia ...

Milan - dall’Inghilterra sono sicuri : “ai dettagli lo scambio Morata-Higuain” : Arriva una notizia importante direttamente dall’Inghilterra: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. sono le ultime novità riportate da il “Sun”, l’operazione sta per essere definita ed accontenta tutti. Nel dettaglio l’attaccante spagnolo è in cerca di rilancio considerando le difficoltà incontrate in Premier League, le ultime partite in panchina hanno praticamente sancito l’addio ...

Higuain-Morata - stampa inglese sicura : scambio tra Milan e Chelsea si farà : In Inghilterra sono sicuri: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. Lo scrive il 'Sun', spiegando come l'operazione accontenti, alla fine, tutte le parti. L'attaccante spagnolo è in cerca di rilancio, visto che finora la sua esperienza in Premier League è stata avara di soddisfa

Calciomercato Milan / Ultime notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Le bombe di Davide Lippi : “il valzer di allenatori e lo scambio Higuain-Morata” : Il calciomercato sta per entrare nel vivo, importanti novità in arrivo ma una situazione delicata è anche quella che riguarda il valzer di allenatori, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte del procuratore sportivo Davide Lippi in un’intervista al Corriere dello Sport. “Secondo me Antonio Conte – ha dichiarato – andrà ad allenare il Real Madrid con Pochettino che lascerà il Tottenham a fine ...