Corona sarebbe stato tradito dalla sua ex con Fedez | la Ferragni smentisce

La sorella di Asia Argento : "Sapevo che non sarebbe durata con Corona : "Sapevo che non sarebbe durata". Ospite al programma Storie Italiane, Fiore Argento, sorella di Asia, ha commentato la love story, già giunta alla conclusione, tra l'attrice e Fabrizio Corona. A differenza della madre di Asia, Daria Nicolodi, che ha apertamente attaccato sui social la figlia per la sua unione con l'ex re dei paparazzi, Fiore ha con la sorella un bellissimo rapporto e ha speso delle parole in sua difesa per i due scandali ...

Asia Argento - irrompe la sorella : "Già sapevo che con Corona sarebbe finita" : Fiore Argento commenta la fine della storia-lampo scoppiata tra l'attrice romana e l'ex re dei paparazzi

Storie italiane - Fiore Argento sulla sorella Asia e Fabrizio Corona : ‘Sapevo non sarebbe durata’ : “Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella”. Chi parla è Fiore Argento, sorella di Asia Argento a proposito della love story con Fabrizio Corona già finita al grido social di “Scendo da ‘sta giostra”. Fiore, ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie italiane in onda venerdì 30 novembre su Rai1, commenta la rottura tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice: “Si sono visti poche volte, ...

Fabrizio Corona : la lite con Ilary Blasi sarebbe stata concordata per far alzare lo share : Quello che riporta il "Corriere della Sera" in queste ore, ha dell'incredibile: stando agli atti che i legali di Fabrizio Corona hanno depositato in Procura per difendere il loro assistito, tutte le apparizioni televisive che ha fatto l'ex re dei paparazzi, sarebbero state strapagate e sopratutto avrebbero avuto l'unico fine di aumentare lo share dei programmi nei quali è andato ospite. La partecipazione dell'imprenditore al Grande Fratello VIP, ...

Fabrizio Corona e la Argento sarebbero in crisi per l'ex di lui - Zoe (RUMORS) : l'ex-marito di Nina Moric ed ex-compagno di Belen Rodríguez, Fabrizio Corona, si è sfogato ai microfoni di 'Mattino 5', il programma condotto da Federica Panicucci, circa la vociferata fine della sua love-story con l'attrice Asia Argento. Recentemente, l'ex-re dei paparazzi aveva pubblicato un Instagram Stories, nella quale Corona appare in lacrime mentre è in ascolto di 'Quando finisce un amore', un brano di Riccardo Cocciante. Fabrizio Corona ...

Fabrizio Corona e Asia si sarebbero già lasciati : non si seguono più su Instagram (RUMORS) : È già tutto finito tra Asia Argento e Fabrizio Corona? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando i due hanno smesso di seguirsi su Instagram improvvisamente. Ad avvalorare la tesi della rottura, inoltre, è stata la strana frase che l'attrice ha scritto sotto all'ultima foto che ha pubblicato sui social network: la romana ha definito la sua vita "una farsa grottesca" ed ha ...

Corona e Argento - forse è tutto finto : ci sarebbe un contratto da 100mila euro tra loro : Continua la soap opera riguardante l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e l'attrice Asia Argento. Tra i due pare essere scoppiata la passione e anche qualcosa di più, tuttavia, c'è chi dubita della veridicità della loro relazione. Nelle ultime ore, il giornalista Alberto Dandolo ha pubblicato degli articoli nei quali è stata sganciata un'enorme bomba. Fabrizio Corona e Asia Argento potrebbero aver stipulato un contratto di lavoro pari a 100mila ...

Fabrizio Corona-Asia Argento - sarebbe tutta una messa in scena : “una trovata pubblicitaria da 100mila euro” : Fabrizio Corona ed Asia Argento non starebbero davvero insieme, i due legati da un contratto: la rivelazione clamorosa Dopo lo scoop di gossip in cui si svelava la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona, un’altra clamorosa rivelazione riguarda la neo coppia. Secondo il giornalista di ‘Dagospia’ Alberto Dandolo, l’amore tra l’attrice italiana e l’ex re dei paparazzi sarebbe tutta una messa in scena ...

Asia Argento e Corona si sarebbero lasciati : è giallo sul presunto contratto : Ieri, giovedì 22 novembre, Alberto Dandolo su "Dagospia" ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui dietro la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona ci sarebbe un accordo da 100mila euro. Il giornalista sostiene che sarebbe stato l'ex "re dei paparazzi" ad avanzare questa proposta all'attrice romana. Ad ogni modo, al momento intorno a questo presunto contratto aleggia ancora un certo mistero. Ad esempio, pare che una fonte ...

Asia Argento e Corona avrebbero un accordo da rispettare : l'attrice sarebbe furiosa : Si continua a parlare della coppia più discussa e chiacchierata del momento, quella composta da Fabrizio Corona e Asia Argento. I due continuano a monopolizzare l'attenzione di giornali e televisioni, ma in queste ore sono venute fuori delle nuove clamorose rivelazioni sul loro flirt che hanno lasciato sbigottito il pubblico. Nel dettaglio, infatti, stando a quanto riportato in queste ore da Dagospia, sembrerebbe che tra Asia Argento e Corona ci ...

Secondo il sito Dagospia la relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento sarebbe finta : Fabrizio Corona e Asia Argento sono di nuovo al centro del gossip a causa della loro relazione, alla quale sembra non credere il sito Dagospia. Sul sito si legge il contenuto di un presunto accordo tra l'ex Re dei Paparazzi e la figlia di Dario Argento in cui la loro storia sarebbe studiata a tavolino. Il primo step della relazione prevedrebbe la conoscenza tra i due con le presentazioni ai rispettivi familiari. Successivamente, dovrebbe ...

ALESSANDRO CECCHI PAONE VS FABRIZIO Corona / 'Ho detto che sarebbe finito male e non mi sbagliavo!' - IlSussidiario.net : ALESSANDRO CECCHI PAONE attacca di nuovo FABRIZIO CORONA: le dichiarazioni del giornalista rilasciate al settimanale Chi.

Cecchi Paone : “Corona? Ho sempre detto che sarebbe finito male - non mi sbagliavo” : Intervistato da Chi, il giornalista ex concorrente del GF Vip è tornato a parlare di Corona, origine di un'accesa lite...