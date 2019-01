Coppa Italia | Atalanta-Juventus in diretta tv | partita su Rai 1 il 30 gennaio

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Calendario Lazio 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League
Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d'inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l'atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019.

Calendario Inter 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League
Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d'inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l'atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019.

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati:
La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l'entrata delle big, le migliori otto squadre dell'ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019: la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima, Lisa Vittozzi seconda e sempre più vicina: l'Italia sogna!
La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell'anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi

SuperCoppa Italiana - la Juventus festeggerà anche allo Stadium : La Juventus ha festeggiato a Gedda la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan, i bianconeri con il primo trofeo di stagione anche allo Stadium Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Gedda, la Juventus festeggerà anche in Italia il suo primo trofeo stagionale. La squadra di Allegri, con un gol di Cristiano Ronaldo, si è aggiudicata il match contro il Milan per cui ha festeggiato nella città araba. Dopo la festa negli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019: Italia nella staffetta femminile al via senza Lisa Vittozzi
I tecnici dell'Italia femminile di Biathlon scelgono l'alternanza e pensano alla Coppa del Mondo: dopo aver concesso una gara di riposo a Dorothea Wierer in quel di Oberhof, domani toccherà a Lisa Vittozzi tirare il fiato nella staffetta femminile. Assieme a Wierer, che sarà in apertura, forse la frazione meno dispendiosa, ci saranno Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Non fa questi discorsi invece (in ottica

PAGELLE / Juventus Milan - 1-0 - : Chiellini e CR7 migliori in campo - i voti della partita - SuperCoppa Italiana - : PAGELLE Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

Pallavolo - si torna in campo per definire le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia:
Samsung Galaxy A Coppa Italia, in tre giorni i match di ritorno dei quarti di finale. Tre giorni per definire le quattro sfidanti delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle squadre che all'AGSM Forum di Verona, nel weekend del 2 e 3 febbraio, si contenderanno il trofeo. Cominceranno le due

Coppa Italia - Fiorentina-Roma posticipata alle 18.15
Posticipato il calcio d'inizio di Fiorentina-Roma, gara dei quarti di finale di Coppa Italia da giocare in partita secca al Franchi di Firenze. La gara, precedentemente in programma mercoledì

Combinata Wengen : ha vinto Marco Schwarz - Tonetti migliore degli italiani - Coppa del mondo sci - : Diretta Combinata Wengen: Marco Schwarz ha vinto la prova valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 18 gennaio 2019.

Discesa Cortina : ha vinto Ramona Siebenhofer - Marsaglia migliore italiana - Coppa del mondo sci - : Diretta Discesa Cortina, Ramona Siebenhofer ha vinto il recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi 18 gennaio 2019.