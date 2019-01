huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Conte scivola sui Sassi: accoglienza tiepida tra i notabili della città europea della cultura 2019 - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: Conte scivola sui Sassi: accoglienza tiepida tra i notabili della città europea della cultura 2019 - HuffPostItalia : Conte scivola sui Sassi: accoglienza tiepida tra i notabili della città europea della cultura 2019 - upanicu : #SilviaRomano piano piano scivola via, così la dimenticheremo. Governo batti un colpo se ci sei. #conte -

(Di sabato 19 gennaio 2019) "Nei prossimi giorni faremo cabine di regìa per gli investimenti, strutture tecniche per la progettazione, un grande piano per la messa in sicurezza del territorio e un ambizioso progetto di ammodernamento del sistema strutturale che non può non coinvolgere la Basilicata, dove arrivare è ancora una intrapresa non degna di un paese civile...". Al termine del suo intervento, Giuseppesnocciola un po' di abbozzi di idee per il sud. Ma raccoglie pochi e freddi applausi dalla platea didi Matera, riuniti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di 'Matera capitalecultura 2019, il 'viaggio' che più ha smosso i sogni e le speranze dei materani da quando non vivono più nei, gli antichi rioni fatti di tufo e grotte, la "vergogna nazionale", come la definì Palmiro Togliatti nei primissimi anni '50.Il presidente del ...