Conte | escludo manovra bis Siamo a gennaio | presto per parlarne

Conte : “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di governo. Possono emergere nuove sensibilità” : Sul contratto di governo “la possibilità di un tagliando non è da escludere, per vedere cosa si può fare meglio e introdurre nuove misure, eventualmente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , nella conferenza stampa di fine anno a Roma rispondendo a una domanda sulla possibilità di una verifica dell’accordo M5s-Lega. L'articolo Conte : “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di governo. ...

Global Compact - Salvini : “Conte non andrà a Marrakech”. E sulle europee : “Alleanza con Ppe? Non escludo nulla” : Conte “non andrà assolutamente a Marrakech. La nostra posizione è la più democratica: prima si deve esprimere il Parlamento e poi il Governo ne tirerà le conseguenze. Tutti quelli che hanno un percorso di protezione umanitaria andranno in esaurimento fino alla fine del loro percorso. D’ora in poi garantiremo piena assistenza ai rifugiati veri e taglieremo gli sprechi per chi rifugiato non è”. Lo ha detto il vicepremier Matteo ...