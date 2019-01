Consigli Fantacalcio Serie A Quale formazione? Occhio ai portieri finiti in panchina!

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della 20giornata : una delle giornate più complicate di tutto l'anno. Le varie squadre hanno avuto tanto tempo per preparare la prima sfida di campionato del 2019 e in alcuni casi è difficile ipotizzare come ...

Fantacalcio : i Magic Consigli di giornata : Prima giornata di campionato nel 2019 e prima sfida al Fantacalcio. Si ricomincia con parecchi protagonisti assenti: dagli squalificati Romagnoli, Koulibaly, Pjanic, Insigne e compagnia al Pipita ...

Consigli Fantacalcio 20 giornata : la Serie A riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: la Serie A riparte con ...

Consigli Fantacalcio 20 giornata Serie A 2018/2019 : Si riparte da CR7 : I nostri Consigli per la 20^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ancora lui, inesorabile e inesauribile, forte con le grandi impietoso con le piccole, per il fenomeno portoghese si preannuncia un 2019 in perfetta continuità con il precedente. Timide risposte arriveranno da Napoli e Inter, niente di clamoroso, occasionali cinguettii che impediranno ai bianconeri di festeggiare l’ennesimo ...

Fantacalcio Gabbiadini - come cambia la Sampdoria : Consigli e dettagli : Fantacalcio Gabbiadini – “Sono molto contento di ritrovare la Sampdoria. Ci siamo voluti a vicenda”. Queste le prime parole da blucerchiato di Manolo Gabbiadini, appena sbarcato nell’aeroporto di Linate, a Milano. Torna a Genova a quattro anni di distanza, dopo le esperienze con il Napoli e la più recente con il Southampton. Con la Sampdoria, […] L'articolo Fantacalcio Gabbiadini, come cambia la Sampdoria: consigli ...

Fantacalcio 2019 - le quotazioni e i Consigli per l’asta di riparazione. Certezze - scommesse e giocatori in partenza : La Serie A è nel pieno della sosta invernale, il massimo campionato italiano di calcio è fermo dallo scorso 29 dicembre quando si è giocata la 19^ giornata e ritornerà soltanto nel weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e ci si prepara dunque ad affrontare la seconda parte della stagione, questo momento è cruciale per tutti gli appassionati di Fantacalcio che dopo le festività natalizie devono tracciare un bilancio ...

Consigli Fantacalcio : Okaka - Viviano e Birsa tra i possibili rinforzi di gennaio : Chiuderà solamente il prossimo 31 gennaio, ma sono tante le squadre attive in questo periodo per rinforzarsi in vista del girone di ritorno. Naturalmente i nuovi acquisti faranno gola anche all'asta di riparazione del Fantacalcio che presumibilmente si terrà alla fine del mese. In questa occasione i tanti appassionati di tale fantasy game cercheranno di 'puntellare' la propria rosa eliminando i giocatori che finora hanno reso meno delle ...

Consigli Fantacalcio Serie A : Paquetà - Sansone - Soriano e Muriel da prendere all'asta : Il calciomercato di gennaio interessa molto da vicino anche gli appassionati di Fantacalcio, che osservano i movimenti delle venti squadre di Serie A. A fine mese ci sarà per molti l'asta di riparazione e ci sarà dunque l'occasione di potenziale o ritoccare la propria rosa con i nuovi volti del nostro campionato. E' sempre bene dunque tenersi aggiornati sui trasferimenti, anche se da qui fino al 31 gennaio tanti giocatori sembrano destinati a ...

Fantacalcio - Sansone : il Bologna cambia look - occhio al Consiglio : Fantacalcio Sansone, RINFORZO DI QUALITA’ PER INZAGHI- La protagonista italiana di questo avvio di mercato invernale è senza dubbio il Bologna. Il club felsineo, in piena lotta per non retrocedere, fa suoi due importanti innesti, uno a centrocampo e l’altro in attacco. Se da una parte Soriano si trasferisce da Torino a Bologna, dall’altra Sansone […] L'articolo Fantacalcio, Sansone: il Bologna cambia look, occhio al ...

Consigli Fantacalcio 19 giornata : Ronaldo si riprende la Juventus : Consigli fantacalcio 19 giornata – La Serie A scenderà in campo sabato 29 dicembre, il terzo turno in sette giorni, per quello che è l’ultima tornata del girone di andata. Si torna in campo il 21 gennaio con l’intermezzo degli ottavi di finale della Coppa Italia in programma tra il 12 e il 14 gennaio. Il turno […] L'articolo Consigli fantacalcio 19 giornata: Ronaldo si riprende la Juventus proviene da Serie A News Calcio ...