Come la politica della nostalgia sta plasmando l’Italia (e l’Europa) : Una coppia romana del 1952. (foto: David Lees/The LIFE Picture Collection/Getty Images) “Ops! Questo con il buon vecchio 3310 non sarebbe mai successo… Voi ce l’avevate?“. Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio pubblica queste parole su Facebook, insieme all’immagine di uno smartphone in frantumi. Il riferimento, chiarissimo, è a un modello di Nokia passato alla storia non solo Come uno dei telefoni cellulari più ...

Politica - Piersanti Mattarella : Mio nonno concepiva istituzioni Come pubbliche. Oggi chi governa pensa più al proprio orticello : Il nipote omonimo dell'ex presidente della Sicilia ucciso dalla mafia ospite l´8 gennaio ore 14 ospite de 'L'Ora solare' su Tv2000 Roma, 8 gennaio 2019. "Era una persona che vedeva l'impegno ...

Come sarà il 2019 della politica internazionale : Il Parlamento europeo, Strasburgo (foto: Giacomo Bettiol – CC) Il 2019 sarà un anno chiave per la politica internazionale. In realtà è una previsione valida un po’ per tutti gli anni, certo, però se guardiamo ai possibili cambiamenti politici dei prossimi dodici messi ci sono alcune date da tener d’occhio; date che si potrebbero definire un punto di non ritorno. sarà l’anno in cui forse l’Unione europea perderà un pezzo importante, la ...

Italiani Come noi - le notizie memorabili del 2018? Il vox di Ricca tra strafalcioni e reazioni alla politica del governo : Cosa rimane del flusso costante delle news? Quali sono i fatti di rilievo pubblico davvero memorabili? Per verificarlo abbiamo posto ai cittadini in strada questa domanda: qual è la notizia più importante del 2018? Le risposte più frequenti sono state: il crollo del ponte Morandi, l’esito delle elezioni del 4 marzo e il travagliato varo del governo Conte, la guerra dei dazi fra USA e Cina, la morte di Marchionne, il caos della Brexit, ...

Carlo Cottarelli - l'indiscrezione su Fabio Fazio : 'Come reagisce agli attacchi della politica' : ... che l' aveva contattato come riserva della Repubblica quando tre mesi dopo il voto l' Italia si trovava ancora senza esecutivo, oppure al posto di Giovanni Tria al ministero dell' Economia, se ...

Carlo Cottarelli - l'indiscrezione su Fabio Fazio : "Come reagisce agli attacchi della politica" : «A questo punto me ne vado in America tre settimane, tanto non è cambiato molto. Esagero, ma se guardo i saldi della manovra, questo governo mi sembra un po' la prosecuzione dei precedenti: simile avanzo primario, solite clausole di salvaguardia dell' Iva, che poi verranno disattivate, rituali prome

"Russia libera di scegliere politica militare in Crimea Come opportuno e necessario" - : In qualsiasi parte del nostro territorio, abbiamo il diritto ed implementeremo la nostra politica militare come riteniamo opportuno per garantire la nostra sicurezza. La Crimea non fa eccezione", ha ...

L'ultimo discorso di Angela Merkel Come leader CDU : "Politica è vedere con gli occhi degli altri" : E' motivo di umilta', piu' che di orgoglio: perche' immaginare e gestire la politica vuol dire vedere il mondo anche con gli occhi degli altri. Sapendo che il mondo non e' in bianco e nero, ma ...

Vespa : "Io sono Come Noè : ho 50 anni di politica alle spalle e tutti i presidenti mi chiedono consigli" : alle spalle, mezzo secolo di lavoro nella politica. E un'esperienza che gli ha permesso di conoscerne i segreti e i meandri. "Ho avuto rapporti stretti con tutti i presidenti del consiglio, a esclusione dei primi tre o quattro. Per cui vengono a chiedermi consigli, soprattutto gli esponenti della Terza Repubblica", ha detto Bruno Vespa, intervistato, in esclusiva, da Chi, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro "Rivoluzione - Uomini e ...

Mattarella : “Oggi Come nel 1938 è pericoloso disinteressarsi alla politica. Quella distanza portò alle leggi razziali” : “Oggi è fondamentale il rapporto tra istituzioni e società per scongiurare la frattura indicata come un pericolo. Per questo i cittadini devono essere consapevoli, attivi, vigili”. Così Sergio Mattarella ha parlato agli studenti dell’Università di Firenze durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico a Palazzo Vecchio. Il capo dello Stato ha poi ricordato gli 80 anni delle leggi razziali, sottolineando come ...

Conte Come Monti : 'io sono salito in politica - non sceso' : Roma, 28 nov., askanews, - 'Io non sono sceso in politica, come ultimamente disse qualcuno di sé. Io in politica sono salito, e ne sono consapevole. Perché ritengo la politica un'arte nobile, se messa al servizio del Paese'. Lo ha affermato, fra l'altro, il premier Giuseppe Conte, in un colloquio con il ...

La Politica Economica a scuola Come antidoto al populismo : La bocciatura della manovra finanziaria italiana da parte della Commissione Europea, l'ormai stabile innalzamento dello spread oltre quota 300, l'invendibilità dei nostri titoli di Stato (ovvero, sempre meno investitori sono propensi a comperare il nostro debito pubblico), la probabile e imminente apertura della procedura di infrazione da parte dell'Europa per eccessivo deficit, propedeutica ad un eventuale arrivo della Troika a ...

I sovranisti stanno ai risparmiatori Come i politicanti agli speculatori : Al ritorno delle vacanze estive la parziale tregua tra il governo “gialloverde” e i media nazionali è cessata quasi di colpo. Una svolta provocata probabilmente, oltre che dal rapido “dissolvimento” del Partito democratico, anche dalla velocissima crescita della Lega, arrivata, nei sondaggi, a superare abbondantemente anche i trionfatori delle elezioni del marzo scorso. Questa svolta è stata determinata dal cambio di strategia di giornali e ...