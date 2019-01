Ciclismo | Coppa del Mondo Pista | grandi soddisfazioni a Cambridge per l’Arvedi Cycling

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : Scartezzini-Lamon quinti nella madison - Stefano Moro sesto nello scratch : Seconda giornata di gare a Cambridge (Nuova Zelanda) per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Dopo l’ottimo terzo posto del quartetto femminile di ieri, oggi nessuno degli azzurri in gara è riuscito invece a centrare il podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla madison maschile, dove l’Italia chiude al quinto posto con la coppia formata da Michele Scartezzini e Francesco Lamon. ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : il quartetto femminile centra il bronzo in Nuova Zelanda - uomini sesti : bronzo per il trenino formato da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli. Italia in testa alla classifica di Coppa, il quartetto maschile è sesto Il trenino rosa si fa onore anche nella prova di Coppa del Mondo in corso a Cambridge (Nuova Zelanda). Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli conquistano il terzo posto del podio superando nella finale per il bronzo in 4’18”069 la squadra ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : l’inseguimento a squadre femminile è sempre sul podio! : Prima giornata di gare per la prima tappa del nuovo anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: massimo circuito internazionale che è volato in terra oceanica, precisamente a Cambridge, in Nuova Zelanda. Cambiano le sedi di gara, ma non i risultati per il quartetto di inseguimento a squadre femminile che è sempre sul podio. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Martina Alzini e Letizia Paternoster (tutte davvero giovanissime, media ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Filippo Ganna : La Nazionale italiana di Ciclismo su pista è impegnata in quel di Cambridge, in terra neozelandese, dove si svolgerà nel week-end la tappa di Coppa del Mondo, ma nel frattempo è tutto pronto per il viaggio in quel di Hong Kong, che dal 25 al 27 gennaio ospiterà il massimo circuito internazionale. Praticamente confermata la rosa azzurra, si aggiunge però Filippo Ganna che Torna in gara nella sua amata specialità. Questi i convocati ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : Letizia Paternoster la stella - novità Davide Boscaro : Riprende dalla Nuova Zelanda la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Dopo oltre un mese di pausa, il massimo circuito internazionale torna in scena con la quinta tappa in programma tra venerdì 18 e domenica 20 gennaio presso l’Avantidrome di Cambridge. La formazione italiana si affiderà come di consueto ai quartetti dell’inseguimento a squadre e al talento di Letizia Paternoster per proseguire la propria striscia di podi. ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Torna questo fine settimana, dopo un mese di pausa, la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Tra venerdì 18 e domenica 20 gennaio andrà in scena presso l’Avantidrome di Cambridge, in Nuova Zelanda, la quinta tappa del massimo circuito internazionale. Quattordici gli atleti presenti per l’Italia (sette uomini e sette donne), con i quartetti dell’inseguimento a squadre e la trentina Letizia Paternoster a rappresentare ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : quattordici azzurri convocati - Letizia Paternoster la stella : Dopo un mese di pausa riprende dalla Nuova Zelanda la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Da venerdì 18 a domenica 20 gennaio andrà in scena presso l’Avantidrome di Cambridge la quinta tappa del massimo circuito internazionale. Il programma di gare prevede come di consueto Team Pursuit e Team Sprint nella prima giornata; nel fine settimana si disputeranno invece le gare della velocità (Sprint e Keirin), l’Omnium, la ...

Ciclismo – Dalla caduta al 3° posto : Elia Viviani eroico nell’Omnium di Coppa del Mondo : Prima la caduta con Van Schip, poi la medaglia di bronzo in rimonta: Elia Viviani chiude terzo l’Omnium di Coppa del Mondo Elia Viviani si conferma uno dei talenti più cristallini su pista, specie nell’Omnium, specialità nella quale ha davvero pochi eguali. Il ciclista azzurro si dimostra più forte anche nelle difficoltà. L’azzurro termina in terza posizione la prova dell’Omnium di Coppa del Mondo, rimontando dopo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani è terzo nell’omnium! Confalonieri e Guazzini quinte nella madison : Elia Viviani torna sul podio nell’omnium nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. A Londra, nella quarta tappa stagionale, il 29enne veronese ha chiuso al terzo posto, dimostrando di aver ritrovato definitivamente il feeling con la specialità in cui conquistò lo storico oro alle Olimpiadi di Rio 2016, dopo il quale decise di fermarsi per concentrarsi sulla strada. Viviani ha vinto due delle quattro prove in programma: lo scrath e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani quarto nell’omnium a metà gara : Terza ed ultima giornata di gare nel Velodromo olimpico di Londra per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Appuntamento importante per Elia Viviani che entra in scena nell’omnium, specialità nella quale è campione a Cinque Cerchi in carica. Il velocista nativo di Isola della Scala ha iniziato al meglio la giornata con la vittoria nello scratch, ma poi ha deluso nella Tempo Race, chiudendo solo ottavo. A metà gara il ...

Ciclismo su pista - seconda giornata di Coppa del Mondo : Scartezzini-Lamon sesti nel madison : Ciclismo su pista, seconda giornata di Coppa del Mondo: oro ai danesi Johansen – Von Folsach, l’Italia sale al quarto posto nel ranking UCI della specialità Sesto posto di Michele Scartezzini e Francesco Lamon nel madison disputato nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Londra. Con questo piazzamento l’Italia si porta al quarto posto del ranking UCI nella specialità. La gara odierna è stata vinta dalla Danimarca ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Italia sottotono nelle gare serali della terza giornata : La terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in corso a Londra (domani la conclusione) va in archivio senza grandi sussulti per la compagine azzurra. Andiamo a scoprire i risultati della sessione serale. Nello sprint femminile semifinali senza storia: l’australiana Stephanie Morton batte 2-0 l’ucraina Olena Starikova e con lo stesso punteggio la tedesca Emma Hinze ha la meglio sull’olandese Laurine van ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Maria Giulia Confalonieri attardata nell’Omnium dopo due prove - fuori Miriam Vece e Francesco Ceci : Seconda giornata di gare presso il Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra) per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Nella sessione pomeridiana si sono svolte le prime due prove dell’Omnium femminile, il primo turno e i ripescaggi del Keirin maschile e le qualificazioni, i sedicesimi, gli ottavi e i quarti di finale della Sprint femminile. L’evento più importante per l’Italia era sicuramente ...