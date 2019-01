Ci siamo | arriva l’Eclissi della “Superluna di sangue” | ecco cosa succederà nella notte

meteoweb.eu

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il 21 gennaio la luna sarà protagonista di una spettacolare eclissi lunare totale in cui si combineranno due eventi diversi: una Superluna e una Luna di sangue che hanno contribuito alla definizione di Superluna di sangue. Ma da dove derivano questi nomi esi intende? Posgià dire che il termine Superluna è stato inventato da un astrologo mentre la definizione di Luna di sangue è diventata popolare solo di recente a causa di alcuni sostenitori di profezie. Ma prima di addentrarci in questo campo,da un punto di vista scientifico nellunare totale che in Italia potremo osservare nelle prime ore del mattino del 21 gennaio.Un’eclissi lunare totale si verifica quando la luna passa attraverso l’ombra creata dalla Terra, che si trova in mezzo a sole e luna: i 3 corpi sono perfettamente allineati. Ma la Terra in realtà non proietta un’ombra ben ...