Chi è Melissa Greta Marchetto | conduttrice del Dopofestival

dilei

: @mralessandrop Ok si esibirà una certa Melissa Etheridge. Dammi una attimo che ti cerco la gif -ma chi- della valery. - nicoyatta : @mralessandrop Ok si esibirà una certa Melissa Etheridge. Dammi una attimo che ti cerco la gif -ma chi- della valery. - infoitcultura : Melissa Satta, matrimonio con Boateng al capolinea: per colpa di chi? - Mafia_Capitale : Melissa Satta, matrimonio con Boateng al capolinea: per colpa di chi? -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Per il2019, Claudio Baglioni ha fortemente voluto. E, col Festival di Sanremo che si avvicina sempre più, cresce la volontà di conoscere qualcosa di più su questa attrice, cantante eitaliana che ha compiuto 33 anni lo scorso 10 ottobre.Nata in Brianza nel 1985, lavive ormai da svariati anni a Milano, dove lavora nel mondo dello spettacolo. Guardando alla sua formazione scolastica, si può vedere come si sia laureata in Beni Culturali presso l’Università degli studi di Milano. Un lungo percorso scolastico, che l’ha portata a migliorare, anno dopo anno, sia l’inglese che lo spagnolo.Durante gli anni scolastici,ha però coltivato con costanza la propria passione per la musica, lavorando duramente per diventare una cantante. Dalla musica allo sport, fino alla cucina, gli hobby di certo non le mancano: la sua ...