Chelsea | per un Higuain che arriva c’è un Hazard che parte… in estate | il talento belga

Higuain al Chelsea - ultima chiamata per un eroe da tragedia greca : Figlio d'arte di un difensore del San Lorenzo, squadra per la quale fa il tifo papa Francesco, nasce a Brest, cittadina bretone dove papà gioca alla fine degli anni Ottanta, nota al mondo per essere ...

Milan - è fatta per Higuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Milan - Higuain e il fascino perduto il passaggio al Chelsea è questione di ore : GEDDA - Alla fine della partita persa con la Juventus , Higuain è uscito dallo stadio come tante altre volte: senza fermarsi a parlare con la stampa, firmando qualche autografo e lasciandosi scattare ...

Accordo Juve-Chelsea per Higuain : 'Stavate aspettando me?'. Gonzalo Higuain sa di essere al centro dell'attenzione e ne ha avuto la conferma nelle prime ore del mattino, quando il Milan e' rientrato dall'Arabia Saudita dopo la ...

Supercoppa persa e addio al Milan : Higuain saluta e va al Chelsea : Prima era scomparso dalla foto di gruppo con il presidente Paolo Scaroni, l'ad Ivan Gazidis e Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Principe saudita e presidente dell'Autorità generale dello sport. Alla ...

CALCIOMERCATO - il Chelsea chiede 18 milioni per Zappacosta : le ultime : CALCIOMERCATO LAZIO Adesso si conoscono le richieste del Chelsea e si possono iniziare a fare conti. Come riporta il Corriere dello Sport, i Blues vogliono ben 18 milioni per Zappacosta . La cifra è molto alta e complica ancora di più l'affare che già in precedenza non sembrava così semplice. Inoltre la Lazio non ha ancora ceduto ...

Juve-Chelsea - c'è l'intesa per Higuain : prestito con opzione fino al 2020 : Nuovi passi in avanti, probabilmente decisivi, per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea . La Juventus proprietaria del cartellino e il Chelsea hanno trovato a un'intesa - con l'ok del Milan - ...

Sky : trovato accordo tra Chelsea e Milan per Higuain : Ritrova Sarri È un po’ il segreto di Pulcinella. Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l’annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a Speciale Calciomercato, informa dell’accordo che è stato trovato tra il Chelsea e la Juventus. Il Chelsea non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni – ...

Higuain Chelsea - la febbre in Supercoppa avvicina il Pipita all’addio : Higuain Chelsea – Il Pipita è sempre più lontano dal Milan. Come se non bastassero le numerose voci di “mal di pancia” degli ultimi giorni, quest’oggi l’attaccante argentino ha mostrato ancor di più il suo malessere e la sua voglia di cambiare aria. La punta infatti non è partito dal primo minuto in campo nella […] L'articolo Higuain Chelsea, la febbre in Supercoppa avvicina il Pipita all’addio proviene ...

Milan - Higuain in panchina per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Su Twitter pubblicata una foto di gruppo con il principe: il Pipita non c’è. Un segnale sul fronte mercato? Gonzalo non sta bene, ha qualche linea di febbre, fanno sapere dal club. Il giocatore viene monitorato. Ma si rafforza l’idea della cessione imminente

Il Chelsea lancia la campagna #WeRemember per la Shoah : #WeRemember Il Chelsea ha lanciato una campagna di social media per aumentare la consapevolezza della Shoah, con lo slogan “Noi ricordiamo”. La campagna sarà lanciata in occasione giorno della memoria dell’Olocausto il 27 gennaio. Il Chelsea sta esortando le persone a pubblicare sui social media le foto di loro stesse che contengono l’hashtag #WeRemember. È il terzo anno dell’iniziativa in collaborazione con il ...

Milan - dubbio Higuain per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Su Twitter pubblicata una foto di gruppo con il principe: il Pipita non c’è. Un segnale sul fronte mercato? Gonzalo non sta bene, ha qualche linea di febbre, fanno sapere dal club. Il giocatore viene monitorato. Ma si rafforza l’idea della cessione imminente

Milan - dubbio Higuain per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Altissima temperatura. Pipita con la febbre? A quanto pare sì. In queste ultime ore che precedono la Supercoppa, il via alle ore 18.30 italiane, il giocatore non sta benissimo. E avrebbe accusato ...

Supercoppa - dubbio Higuain. Il Milan : ha la febbre. È a un passo dal Chelsea? : Altissima temperatura. Pipita con la febbre? A quanto pare sì. In queste ultime ore che precedono la Supercoppa, il via alle ore 18.30 italiane, il giocatore non sta benissimo. E avrebbe accusato ...