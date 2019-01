“Censura | polizia e lager La repressione cinese a 30 anni da Tiananmen” 

lastampa

: RT @Pispao1: @grande_luciano @IMoresi Sono tornato li dopo la follia dell'immigrazione massiva voluta dai governi di sinistra. Alcune città… - clagadil : RT @Pispao1: @grande_luciano @IMoresi Sono tornato li dopo la follia dell'immigrazione massiva voluta dai governi di sinistra. Alcune città… - JoeAmendolara : RT @Pispao1: @grande_luciano @IMoresi Sono tornato li dopo la follia dell'immigrazione massiva voluta dai governi di sinistra. Alcune città… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) «Eravamo giovani e pieni di speranze, vedevamo mutamenti in tutto il mondo comunista, e pensavamo che anche in Cina i cambiamenti radicali fossero dietro l’angolo. Il regime invece mandò i carri armati per soffocare la nostra protesta pacifica». Wuer Kaixi divenne uno dei leader della rivolta di Tiananmen del 1989 quando sfidò in un dibattito l’al...