Celentano avrebbe lasciato Verona | potrebbe saltare lo spettacolo che accompagna Adrian

Blastingnews

: Clamoroso, il motivo ?? - NapoliSport1926 : Clamoroso, il motivo ?? - valerierebelle : RT @LadyFalenaIvana: Nonostante sia d'accordissimo con l'eliminazione di Marco penso che quella roba del regolamento sia una stronzata altr… - Giuliasss3 : RT @LadyFalenaIvana: Nonostante sia d'accordissimo con l'eliminazione di Marco penso che quella roba del regolamento sia una stronzata altr… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) L'attesa per "" sta per terminare, ma sembra che qualcosa non sia andata per il verso giusto. Il cartone animato ideato, scritto e diretto dasi appresta al debutto su Canale 5. La serie vede il protagonista, un supereroe in chiave moderna, impegnato in una strenua lotta per salvare l'umanità dall'omologazione.La prima puntata andrà in onda lunedì 21 gennaio in prima serata, e dovrebbe essereta da unoin grande stile condotto da Michelle Hunziker, nel quale sarebbe dovuto intervenire proprio il "molleggiato". Tuttavia, stando ad un'indiscrezione lanciata da TvBlog, pare che l'artista abbiain queste oreper rientrare a Milano, mettendo a rischio lo show in diretta dal teatro Camploy della città scaligera....