C' è un ritorno del luddismo | come sostiene Beppe Grillo?

Ginnastica - il ritorno di Vanessa Ferrari : Campionessa infinita - senza tempo e senza limiti. Sogno olimpico in Coppa del Mondo : L’amore e la passione per la Polvere di Magnesio hanno ancora una volta vinto su tutto, il desiderio di rimettersi in gioco e la volontà di continuare a inseguire i propri sogni hanno avuto la meglio anche in questa occasione, la grinta e il carisma di un autentico fenomeno hanno fatto la differenza in uno dei momenti più difficili di una carriera irripetibile e Vanessa Ferrari ha deciso di riprovarci. Lo aveva promesso nell’autunno ...

Il ritorno della Vonn - affascinante e acciaccata. Tofane crudeli. E adesso il record s'allontana : Lindsey lo sa, sa anche che se scierà così sarà dura raggiungere l'ultimo obiettivo della sua gloriosa carriera, il record delle 86 vittorie in Coppa del mondo di Ingemar Stenmark. Lindsey è a 82 e ...

Il ritorno del Cav divide Forza Italia : Roma, 18 gen., AdnKronos, - Se Niccolò Ghedini è stato subito tra i principali sostenitori della candidatura alle europee, Gianni Letta si sarebbe convinto solo alla fine. La nuova discesa in campo di ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Napoli-Zurigo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si ...

Ritorna la Serie A - turno favorevole per Roma e Inter. Napoli-Lazio - big match della 1° di ritorno : avanti gli azzurri - a 1.85 : Ritorna in campo la Serie A e, ad aprire il girone di ritorno, sono Roma e Torino. Le due vittorie con Sassuolo e Parma hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi, che hanno chiuso il 2018 con 3 vittorie su 4 e ora vedono il quarto posto più vicino. Dall’altra parte i granata, ancora imbattuti in trasferta, sono a – 2 dal settimo posto che vale l’Europa League e perciò puntano a non tornare dall’Olimpico a mani vuote. Per gli ...

Il ritorno di Jeffrey Dean Morgan in Supernatural 14 segnerà la fine della serie? La trama di Lebanon : Il ritorno di Jeffrey Dean Morgan nei panni di John Winchester in Supernatural 14 mette in agitazione i fan. In molti erano contenti di questa possibilità e si erano fatti promotori di questo ritorno dopo ben 12 anni ma nessuno aveva pensato alle possibili conseguenze per una delle serie più longeve della tv? Chi conosce Supernatural sa bene che tutto è iniziato proprio da John e che la stessa caccia dei due fratelli alla famiglia è legata ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Napoli-Zurigo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : inizia il girone di ritorno. Impegni agevoli per le prime tre della classe : Riprende la Serie A1 di Pallanuoto maschile, che dopo il giro di boa si rituffa nel girone di ritorno, che inizia sabato dando così il via alla seconda parte della stagione. Tuttavia, il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano si presenta, almeno sulla carta, interlocutorio per le posizioni di vertice. Il rischio è quello di avere una classifica completamente spaccata in due: a fare da spartiacque sarà la sfida tra Lazio ed ...