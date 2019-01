Carcere per i furbetti e lavoro a «100 minuti» da casa | i paletti del reddito di

Rigopiano e la multa per i fiori. "Papà Feniello rischia il Carcere" : Il padre di una delle 29 vittime deve pagare una sanzione di 4.550 euro per aver portato fiori nell'area delle macerie, posta sotto sequestro. L'avvocato: "Andremo a processo"

Cecenia - la comunità Lgbt sotto attacco : 2 morti per le torture in Carcere e 40 arresti : La denuncia viene dalla Russia, come quelle di due fa. L’accusa è la stessa: persecuzione nei confronti degli omosessuali in Cecenia secondo il network russo in difesa dei diritti Lgbt. Nella repubblica della Federazione russa a maggioranza musulmana sono state uccise due persone, torturate in carcere, e una quarantina sono state 40 persone. Immediata è arrivata la smentita delle autorità cecene che ha sempre negato persino la presenza di ...

Xabi Alonso - la Procura chiede 5 anni di Carcere per evasione fiscale : L'ex giocatore del Real Madrid dovrà presentarsi in giudizio martedì per rispondere dell'accusa di aver evaso circa 2 milioni di euro. L'articolo Xabi Alonso, la Procura chiede 5 anni di carcere per evasione fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nel Carcere Santo Stefano a Ventotene voluto dai Borboni e dove finì Pertini : Il racconto dei capolavori abbandonati o dimenticati del patrimonio artistico e culturale italiano ed europeo, e le loro storie, le leggende e i ricordi: dal carcere di Santo Stefano a Ventotene alle ...

Reddito di cittadinanza - Conte : “Per i furbi che lavorano in nero c’è il Carcere fino a 6 anni” : Il presidente del Consiglio Conte, a proposito del Reddito di cittadinanza, ha assicurato: "In fase attuativa saremo molto vigili contro i furbi che pensano di poter abusare di questa misura. Abbiamo previsto il carcere fino a 6 anni per chi fornisce dati falsi o continua a lavorare in nero. Mi sembra una pena sufficiente a scoraggiare qualsiasi furbetto"Continua a leggere

Operazione antimafia - 11 in Carcere : ANSA, - ROMA, 17 GEN - Dalle prime luci dell'alba è in corso una complessa Operazione antimafia in Italia e in Germania, condotta dalla Polizia di Stato di Caltanissetta e dal Comando Provinciale ...

MHD arrestato - la polizia indaga per omicidio : il re dell'Afro Trap è in Carcere a Parigi : Stando a quanto riportato nelle ultime ore da numerosi blog e testate giornalistiche in lingua francese e inglese, MHD, l'ormai popolarissimo inventore dell'Afro Trap, é stato arrestato due giorni fa dalla polizia francese a Parigi e sarebbe tutt'ora in stato di fermo presso le autorità transalpine, non é dato sapere però in quale struttura penitenziaria si trovi di preciso, almeno per il momento. MHD, il cui vero nome é Mohamed Sylla, é stato ...

Cesare Battisti - la disperata richiesta al direttore del Carcere : "Posso tenerla?" : Dopo 37 anni di latitanza e impunità, per Cesare Battisti si sono spalancate le porte del carcere di Oristano: il terrorista dei Pac dovrà scontare due ergastoli. Una volta arrivato in cella, parlando col direttore della struttura, ha in qualche misura (comunque inaccettabile) ammesso la sua colpevo

Adriano Sofri polemico per l'arresto di Battisti : 'Il Carcere è solamente una vendetta' : I commenti e le polemiche su Cesare Battisti, a oltre 48 ore dal suo arresto in Bolivia non si placano. Le dure parole espresse da Matteo Salvini all'aeroporto di Ciampino durante l'arrivo del Falcon dei servizi segreti con a bordo il terrorista latitante hanno creato un vero e proprio polverone. Il ministro dell'Interno si era detto lieto che un infame terrorista potesse finalmente marcire dietro le sbarre e molti commentatori e politici, ...

Cesare Battisti - Salvini a Pomeriggio 5/ "Carcere giusto per chi ammazza innocenti nel nome del comunismo" : Cesare Battisti "Sono cambiato". Ultime notizie, Salvini a Pomeriggio 5: 'giusto che assassino che uccide nel nome del comunismo stia in carcere'.

Prima notte in Carcere per Cesare Battisti : Intanto le autorità di Parigi si dichiarano disponibili a collaborare con Roma e rivedere le richieste di estradizione di altri latitanti presenti in Francia -

La cella bunker nel superCarcere : Non gli hanno applicato, per ora, il 41bis, l'articolo di massima sicurezza che viene impiegato contro i mafiosi, e che azzera i rapporti con il mondo esterno. Nella sua cella potrà avere la ...

Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di Carcere per gli insulti razzisti a Cécile Kyenge : Il senatore della Lega Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di carcere per gli insulti razzisti che rivolse nel luglio del 2013 all’allora ministro alle Pari opportunità Cécile Kyenge. Calderoli è stato condannato per diffamazione con l’aggravante del razzismo