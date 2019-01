Campania | il Presidente De Luca candida Napoli a sede dell' EMSA

Napoli - dall’allora magistrato Raffaele Cantone all’ex presidente della Campania Caldoro : tutti i “nemici” di Lucio Varriale : Il ‘metodo Varriale ’ esiste ancora. A distanza di quasi venti anni dai volantini disseminati a Napoli per calunniare il giovane pm Raffaele Cantone che indagava sulla compagnia assicurativa Themis e sui miliardi di lire dirottati su conti a lui riconducibili, hanno di nuovo arrestato l’avvocato Lucio Varriale . Stavolta nella qualità di editore di fatto di Julie Italia Tv, e le circostanze non si discostano molto da quelle di allora. La Procura ...

Ex presidente del Consiglio della Campania condannato a un anno per tentata induzione indebita : Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a un anno di carcere con pena sospesa l’ex presidente del Consiglio Regionale della Campania Paolo Romano. Il processo riguarda la tentata concussione, poi riqualificata dalla Corte in tentata induzione indebita, commessa, secondo l’ipotesi dell’accusa, da Romano, ex esponente del Nuovo Centro Destra (Ncd) ai danni dell’ex manager dell’Asl di Caserta Paolo Menduni, e ...