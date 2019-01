Camerun.UNHCR condanna rimpatri forzati

: Questa settimana migliaia di rifugiati nigeriani sono stati rimpatriati forzatamente dal Camerun. La loro vita è a… - UNHCRItalia : Questa settimana migliaia di rifugiati nigeriani sono stati rimpatriati forzatamente dal Camerun. La loro vita è a… - DafneRomeo1 : RT @UNHCRItalia: Questa settimana migliaia di rifugiati nigeriani sono stati rimpatriati forzatamente dal Camerun. La loro vita è a rischio… - extraterra62 : RT @UNHCRItalia: Questa settimana migliaia di rifugiati nigeriani sono stati rimpatriati forzatamente dal Camerun. La loro vita è a rischio… -

L', l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati,esprime profonda preoccupazione per le notizie relative aimessi in atto dalquesta settimana nei confronti di diverse migliaia di rifugiati provenienti dallo Stato del Borno, nella Nigeria nordorientale,segnato da violenze Tali fatti seguono il ritorno forzato di 267 rifugiati nigeriani avvenuto il 16 gennaio: si erano riparati innel 2014.(Di sabato 19 gennaio 2019)