Cambiamenti climatici | Coldiretti | la spesa per il gelato vola a 3 miliardi

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : atlete a Cortina contro i Cambiamenti climatici : Le atlete di sci alpino in gara a Cortina per la tappa di Coppa del mondo indosseranno una scritta sul petto contro i cambiamenti climatici ”Le atlete in gara nella tappa di Coppa del mondo di sci femminile a Cortina avranno scritto sul petto: ”Save our planet. Stop climate change”. Abbiamo voluto lanciare questo messaggio importante, un mese dopo la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, perché crediamo che gli ...

Antartide : un laboratorio sotto i ghiacci marini per studiare i Cambiamenti climatici : Un laboratorio a 25,5 metri di profondità nelle acque gelide del Mare di Ross in Antartide per studiare i cambiamenti climatici attraverso i processi di crescita di alghe coralline e piccoli invertebrati. È questo l’obiettivo del progetto biennale “Ice-ClimaLizers”, coordinato dall’ENEA e realizzato nell’ambito della 34a spedizione italiana in Antartide, in collaborazione con due istituti del CNR (Scienze Marine di Bologna e Ingegneria del Mare ...

Vino : Cambiamenti climatici e nuovi mercati a Wine&Siena : Oltre 130 produttori di tutta Italia, masterclass e un percorso sensoriale che si snoda tra i palazzi storici. E’ Wine&Siena, manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche, alla sua 4/a edizione, il 26 e 27 gennaio nella città del Palio. L’iniziativa, firmata dagli ideatori del Merano WineFestival, vuole promuovere il meglio della produzione vitivinicola e anche culinaria toscana selezionata dal WineHunter Helmuth Koecher. ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sull’Italia saranno devastanti : Oltre sette milioni di morti ogni anno. È il drammatico dato delle vittime dell’inquinamento, secondo l’Oms, che fotografa una situazione ormai al limite. L’allarme sui rischi dei cambiamenti climatici viene rilanciato al convegno promosso a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità, da oggi al 5 dicembre, che varerà una Carta Internazionale firmata dai più importanti esperti su salute e clima alla presenza di oltre 500 ...

Artico - Putin costruisce la nuova stazione Così Mosca studia i Cambiamenti climatici per sfruttare la rotta del nord verso l’Asia : La ricerca sui cambiamenti climatici al nord del Circolo Polare Artico potrà avvalersi di una nuova struttura, nata dalla collaborazione di più istituzioni affiliate al governo russo. Il centro ospiterà decine di scienziati per l’intero arco dell’anno, contribuendo allo studio dei fenomeni atmosferici e meteorologici che hanno, negli anni, avuto un impatto drammatico sulle riserve di ghiacci presenti ai poli del pianeta. Un cambiamento che, ...

Stati Uniti : Corte suprema respinge richiesta di Exxon per fermare causa sui Cambiamenti climatici : ... Maura Healey, di costringerlo a produrre decenni di registrazioni su come abbia affrontato la minaccia del cambiamento climatico nel mondo e nei confronti dei suoi investitori. L'inchiesta, lanciata ...

Cambiamenti climatici - in Italia caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...

Italia vittima dei Cambiamenti climatici : nel 2018 - 148 gli eventi meteo estremi : Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate: il clima è cambiato. Il 2018 è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800 e si assiste al susseguirsi di record che non possono lasciare indifferenti. Fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici, stanno causando danni ai territori, e alla salute dei cittadini. Nel solo ...

Cambiamenti climatici : gli uragani Florence e Michael i disastri più costosi del 2018 : Secondo i risultati dello studio di Christian Aid “Contando il costo: un anno di collasso climatico“, pubblicati oggi, gli uragani Florence e Michael che hanno colpito gli Stati Uniti sono state le catastrofi naturali più costose del 2018. Florence ha provocato danni per circa 17 miliardi di dollari (14,9 miliardi di euro) e Michael per 15 miliardi di dollari (13,146 miliardi di euro). I costi dei 10 eventi più disastrosi in termini ...

Il Pil pagherà il conto dei Cambiamenti climatici Bombe d'acqua e siccità : l'agricoltura cerca soluzioni : View Larger Image Il Pil pagherà il conto dei cambiamenti climatici Bombe d'acqua e siccità: l'agricoltura cerca soluzioni LO STUDIO Peseta II del 2014 aveva stimato il totale i danni causati dal ...

“Il clima cambia - cambiamo anche noi” : il contest per sensibilizzare sui Cambiamenti climatici : Datameteo.com partner dell’8° Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. Come e ...

I Cambiamenti climatici globali influenzano (anche) qualità e durata del sonno : Piaccia o no al Presidente degli Stati Uniti, i cambiamenti climatici globali esistono e la ricerca scientifica ne documenta sempre più le conseguenze. Anche quelle che non ci aspetteremmo immediatamente. Uno studio recentemente pubblicato ha passato in rassegna 1719 studi indipendenti e ha condotto alla selezione finale di 16 studi che - su un totale di 776.360 persone - hanno valutato come i cambiamenti climatici influenzino il ...

COP26 - Fico : “Sulla lotta ai Cambiamenti climatici Italia ed Europa siano in prima fila” : “Quest’anno l’albero di Natale della Camera dei deputati ha una storia particolare. Era la cima di un abete rosso, travolto dalla tempesta sull’altopiano di Asiago lo scorso ottobre, quando una straordinaria ondata di maltempo ha colpito il nostro Paese. In realtà però queste ondate straordinarie di maltempo sono sempre più frequenti, non possiamo ignorarlo o voltarci dall’altra parte. Serve agire innanzi tutto ...