Calciomercato Reggina | entro mercoledì due annunci poi…

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...

Calciomercato : Cosenza - Baclet alla Reggina ma Trinchera lo dichiara incedibile : È senza dubbio un momento molto delicato quello della fine del Calciomercato per tutti i direttori sportivi. Non è facile accontentare tutti tra tifosi, calciatori, procuratori ma certe dichiarazioni sembrano scontentare quasi tutte le parti. Stiamo parlando delle dichiarazioni del direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera che in una recente intervista ha spiegato che l'attaccante Baclet, divenuto un idolo a Cosenza dopo le ottime ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - occasione Puggioni? Intanto ecco i botti : Calciomercato Reggina – La Reggina adesso fa sul serio. Il club amaranto è letteralmente scatenato sul mercato e dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà è pronta ad annunciare i primi colpi, adesso la squadra di Cevoli punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B attraverso i playoff. Sono già quattro le trattative già concluse… o forse cinque. E’ fatta per gli arrivi dei centrocampisti De Falco e ...

Calciomercato Reggina - amaranto show : chiusi due colpi ed altri in arrivo : Calciomercato Reggina – E’ una Reggina scatenata. Il club amaranto fa sul serio in vista della seconda parte di stagione, la nuova dirigenza pensa all’immediata promozione in Serie B attraverso i playoff. Sono ore caldissime per il ds Taibi, domani le prime due ufficialità ma le trattative possono considerarsi già chiuse: si tratta del centrocampista De Falco e dell’attaccante esterno Doumbia, nella giornata di ...

Calciomercato Reggina - il punto : attacco completamente nuovo - vicino l’innesto per il centrocampo : Calciomercato Reggina – Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il Calciomercato della Reggina, nelle ultime ore il club amaranto ha ufficializzato il rinnovo fino al 2022 con il ds Taibi, segno che l’intenzione è quella di aprire un ciclo possibilmente vincente. La dirigenza si scatena sul mercato, importanti trattative. Andiamo per reparto. Il primo innesto per la difesa sarà Di Matteo, manca solo l’ufficialità ma ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - la decisione di Aquilani : Calciomercato Reggina – La Reggina ha iniziato un nuovo progetto, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del passaggio di proprietà, è iniziata l’era Luca Gallo che si preannuncia scoppiettante e con importanti obiettivi. L’obiettivo è quello di ottenere la promozione nel campionato di Serie B attraverso i playoff e per questo motivo la dirigenza ha intenzione di muoversi massicciamente sul mercato. Tanti nomi ...

Calciomercato Serie B e Serie C - nome nuovo per l’attacco del Lecce - è una Reggina grandi firme : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, tante trattative pronte ad essere chiuse, ecco il punto della rosea. E’ il Padova la squadra più attiva, nelle ultime ore definito l’arrivo di Morganella, per la fascia il primo nome è quello di Renzetti. Per il centrocampo è fatto per Calvano ma è stato fatto un tentativo anche per Lollo dell’Empoli. Offerta del ...

Calciomercato Reggina - è fatta per Di Matteo e Doumbia : le ultime sui ‘Nazionali’ : Calciomercato Reggina – Adesso si fa sul serio. Nella giornata di oggi è avvenuto il passaggio ufficiale di consegne in casa Reggina, finisce l’era Praticò ed inizia quella Luca Gallo, imprenditore pronto a rilanciare clamorosamente il club amaranto. La dirigenza adesso è pronto a tuffarsi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare massicciamente la rosa con l’intenzione di tentare l’immediata promozione in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - arriva Palladino? La nuova dirigenza si presenta con il botto - tutti i nomi : Calciomercato Reggina – Luca Gallo si presenta con il botto, dall’Inferno al Paradiso il passo è breve. La Reggina è stata ad un passo dal baratro, ad un passo da un nuovo fallimento, poi è arrivato il passaggio di proprietà che non solo ha salvato il club ma rilanciato incredibilmente per la seconda parte di stagione. Il closing è previsto per la giornata di giovedì, risolto il problema della fideiussione e scongiurati i punti ...

Calciomercato Serie B e Serie C : il Verona piazza il doppio colpo - mosse di Reggina e Catania : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche i club di Serie B e Serie C regalano spettacolo e sono pronti a chiudere alcune importanti trattative, ecco il punto della rosea. Tutti pazzi dell’attaccante Ceravolo, sembra un testa a testa tra Cremonese e Benevento, importante la volontà del calciatore che dovrà decidere la migliore destinazione, nel mirino di entrambe le squadre anche il ...

Calciomercato Reggina - Taibi ha in mente un attacco micidiale : Calciomercato Reggina – Si respira un’aria diversa in casa Reggina. In attesa del closing sul passaggio di proprietà previsto per la prossima settimana, il club amaranto sta lavorando per rinforzare la rosa per la seconda parte del campionato e tentare l’assalto ai playoff con l’obiettivo di conquistare da subito la promozione. Chiuso già il primo importante colpo per il centrocampo, si tratta dello svincolato ...

Calciomercato Serie B e Serie C - il Brescia… Trotta : colpo ‘Di Piazza’ a Catania - primo innesto della nuova Reggina : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A, si muovono infatti anche le squadre di Serie B e Serie C, importanti aggiornamenti nelle ultime ore, ecco il punto delle rosea. Il Brescia prova a chiudere per l’attaccante Trotta, il Foggia ha un nuovo portiere, arriva infatti Scuffet in prestito dall’Udinese, per la difesa si punta su Andelkovic del Venezia, sprint per Calvano del Verona. Il ...